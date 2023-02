Et war déi éischte Kéier, dass den ukrainesch President Selenskyj physesch am Europäesche Parlament war.

D’Deputéiert hu schonn eleng bei senger Arrivée mat Standing-Ovations eigentlech queesch duerch d‘Reien reagéiert. Viru senger Ried krut hie vun der Presidentin vum Europaparlament Roberta Metsola schonn den absolutte Réckhalt vun den Europäescher Unioun versprach: politesch, finanziell, humanitär a militäresch.

A genee an dee Clibbche wëll de President Selenskyj mat sengem Land. Déi Ausso huet sech wéi e roude Fuedem duerch seng Ried gezunn: De European way of life wéi den President e puer mol sot.

Europa wäert gewannen, sot hien an déi Aussoen hunn och d’Lëtzebuerger Europadeputéiert markéiert. Dorënner de Christophe Hansen vun der CSV.

"Dat hei war mat Spannung erwaart ginn. Et ass och en Tour de force diplomatique vum ukrainesche President, fir eis Solidaritéit och bäizebehalen. Dat do ass ënnert d'Haut gaangen. Si brauchen eis a si sinn dankbar fir, dat, wat mir scho gemaach hunn. Mä mir si mat eiser Hëllef nach laang net um Enn. Et ass och gutt ukomm, dass si lo offiziell e Bäitrëttskandidat sinn. Och do kënne mir nach e Schratt méi wäit goen, an der Ukrain de Statutt als Observateur ginn. Da kéinten hir Deputéiert an d‘Europaparlament nolauschtere kommen."

Extrait Christophe Hansen

Symbolesch wär dat staark. Mä de Krich ass nach net gewonnen. Deemno kann een et och ëmdréinen. Wann d'Ukrain verléiert, verléiert och Europa.

D'Europaparlament ass ganz decidéiert, och a Richtung EU-Conseil, dass d'Ukrain déi Waffe musse kréien, déi se brauch. Deemno elo Kampfjetten. Wuel nëmme fir defensiv Tâchen. An awer: et ass elo e kruziale Moment virun enger russescher Groussoffensiv déi sech ofzeechent. Dat betount och de liberalen EU-Deputéierten Charles Goerens.

"Déi Schluecht ass net gewonne fir d‘Ukrain. Mir sollen net ënnerschätzen, dass d‘Russen onwarscheinlech vill Material kënne mobiliséieren. D‘Ukrain huet e gudde Wëllen. Mä si mussen och kënnen domat rechnen, dass mir hinnen zur Säit stinn. Net nëmmen massiv, mä och zu der richteger Zäit.“

Extrait Charles Goerens

Dowéinst huet de Charel Goerens de kloren Appell un d‘Staats- a Regierungscheffen gemaach, mat enger Stëmm ze schwätzen an net jiddereen eenzel iwwer Waffeliwwerungen ze beroden. Dat géif ze laang daueren.

Den ukrainesche President Selenskyj ass jo elo den Ament och am EU-Conseil. Do wäert vläicht hannert de Kulisse méi konkret geschwat ginn iwwer schwéier Waffen, Laangstreckerakéiten a Kampfjetten.