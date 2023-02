D’Yuriko Backes an hir Homologe berode sech do iwwert déi aktuell Situatioun um europäeschen Energiemaart.

Weider geet et dann och nach ëm d’Erausfuerderungen um Aarbechtsmaart. En Dënschdeg ass dann Ecofin-Conseil, wou sämtlech Finanzministeren aus der ganzer EU beienee kommen. Do dominéieren dann déi wirtschaftlech Konsequenze vun der russescher Offensiv an der Ukrain.