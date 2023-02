Déi wirtschaftlech Aktivitéit an der Eurozon hält sech besser wéi erwaart an dat ass och gutt fir d'Lëtzebuerger Konjunktur.

Dat schreift de Statec an enger neier Publikatioun.

Gouf Enn lescht Joer nach gefaart, datt et ëm de Joreswiessel 2022/23 zu enger Rezessioun géing kommen, géing et elo éischter sou ausgesinn, wéi wann de Wirtschaftswuesstem just géing gebremst ginn. Dat wier op verschidde Facteuren zréckzeféieren.

Ënnert anerem hätte sech d'Suergen ëm d'Energieversuergung elo geluecht, well de Wanter, ofgesi vum Dezember, net besonnesch kal war an d'Stéit an d'Betriber manner verbraucht hunn. Déi wirtschaftlech Perspektiven hätte sech dann och duerch d'Ofschafe vun der 0-Covid-Politik a China verbessert.