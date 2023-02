D’Aussoe vun der russescher Delegatioun bei der der OSZE wiere schockant gewiescht, seet de President vun der Lëtzebuerger Delegatioun Gusty Graas.

D’Aussoe vun der russescher Delegatioun bei der Reunioun vun der OSZE, der Organisatioun fir Sécherheet an Zesummenaarbecht an Europa, wiere schockant gewiescht, seet de President vun der Lëtzebuergescher Delegatioun, den DP-Deputéierte Gusty Graas. Hien a véier weider Deputéiert aus Lëtzebuerg ware beim Eclat zu Wien mat dobäi.

25/02/2023 Gusty Graas iwwert Reunioun vun der OSZE

Am Zentrum vun den Diskussioune wärend zwee Deeg, beim Treffen zu Wien, stoung de Krich an der Ukrain. Schonn am Virfeld vum Sommet war Kritik opkomm, datt Russland och als Krichsdreiwer däerft weiderhi mat um Dësch sëtzen, respektiv datt Éisträich den Delegéierten e Visa ausgestallt huet.

"Ech perséinlech hunn dat mat ganz grousse Reserve gesinn, ech hätt léiwer Russland wier net hei gewiescht", seet de Gusty Graas. Dat aus guddem Grond. D’Aussoe vu russeschen a belarusseschen Delegéierten hunn hie schockéiert.

"Et war ganz schlëmm. De Westen ass sou duergestallt ginn, wéi wa mer lauter Nazie wieren a mir goufe praktesch mam Hitler gläichgestallt. Et war op engem Niveau, deen inakzeptabel ass an d'Roserei war och extrem grouss hei. Si hu sech nach méi disqualifizéiert."

Et wiere vill Delegatiounen, och deels déi Lëtzebuergesch, déi de Sall aus Protest verlooss hätten. Den Deputéierten hätt sech eng e bëssi méi streng Presidence erwaart. Hien fënnt, datt et weider Sanktioune géint Russland muss ginn. Den Héichpunkt vum Openthalt war fir de Gusty Graas dann d’Entrevue mat der ukrainescher Delegatioun.

"Si hunn déi ganz interessant Ausso gemaach, datt si mengen, de Krich wier a 4 bis 5 Méint decidéiert", sou den Deputéierten. Entweder fir déi eng oder aner Säit. D’Ukrain bräicht elo onbedéngt Panzer a Fliger fir sech kënnen ze verdeedegen. Si bräichten all Hëllef.

Déi ukrainesch Delegatioun an déi aus Litauen hunn aus Protest net un den de grousse Reuniounen deelgeholl. D’Ukrainer hunn dann nach en Amendement virgeluecht, fir d’Statute vun der OSZE esou ze änneren, datt Russland soll suspendéiert ginn. Eng Propose, déi och d’Delegatioun aus Lëtzebuerg ënnerstëtzt.

D’Argument, datt d’OSZE dat eenzegt Organ wier, wou et nach en Dialog mat Russland géing ginn, léisst den Deputéierten aus Lëtzebuerg spéitstens ab dëser Woch net méi gëllen.