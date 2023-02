Den Direkter vun der europäescher Ëmweltagence Hans Bruyninckx war dës Woch zu Lëtzebuerg fir Gespréicher an huet RTL en Interview ginn.

Déi europäesch Ëmweltagence mat Sëtz zu Kopenhagen ass eng vun de manner bekannten EU-Institutiounen, dobäi ass si awer wichteg fir déi europäesch Wirtschaft, Transport oder Landwirtschaft méi nohalteg kënnen ze gestalten. Dofir liwwert d’Agence d’Daten an Informatiounen, onofhängeg a souwuel fir d’ Politiker wéi och fir d’ Bierger. Hiren Direkter, de Belsch Hans Bruyninckx huet och ons en Interview ginn. D’Klimaurgence ass bis bei ons komm a mir hu guer keng aner Wiel wéi de Wee vun der Transitioun, mee natierlech ass et keen einfache Moment:

Je ne suis pas naïf avec la situation politique actuelle l’Ukraine il y a beaucoup de gens qui disent pas maintenant, pas trop vite, il faut protéger notre économie, mais les institutions européennes ont vraiment dit non c’est le Green Deal… les changements qu’on vise vont coûter de l’argent oui, mais le non changement va coûter encore plus, voilà.

D’EU wier och gutt opgestallt mam Green Deal an d’Bewosstsinn do ass, dass näischt maachen ons an all Hisiicht méi deier ze stoe kënnt, mee ze oft ginn nach grouss Annoncë gemaach an héich Ziler gesat, fir se dann awer net anzehalen.

5 ans ou 10 ans comme on a fait avec la biodiversité en 2000 l’union européenne a dit on va arrêter la biodiversité pour 2010 ça n’a pas été fait, alors on a dit 2020, ça n’a pas été fait, alors on ne peut pas dire maintenant 2030.

Wat ass mat Intresse-Konflikter oder wann aus Naturschutzgrënn net gebaut gi kann oder keng Wandmille opgeriicht ginn?

D’abord il y a l’option de vraiment prioritiser, les priorités sont faites par le monde politique mais il y a aussi les scientifiques qui peuvent aider là ..

Um Enn sinn et d’Politiker, déi tranchéiere mussen, mee net ouni d’Bierger.

Il nous faut une innovation dans nos démocraties aussi, maintenant on dit il faut expliquer mieux aux citoyens ce qu’on fait et pourquoi, oui mais est-ce qu’on peut aussi parler avec les citoyens , il y a des systèmes il y a des processus qu’on peut utiliser, de créer une connaissance de le situation , avec les citoyens ça peut légitimer et ajouter une compréhension .. il y a des pays ou on des expériences qui travaillent avec cela extrêmement bien parce que les gens construisent la connaissance nécessaire pour être vraiment impliquées et motivées dans des processus de changement, ça prend du temps, mais ce qui prend beaucoup plus de temps ce sont des conflits

Nieft Staat a Bierger misst awer och de Privatsecteur mat u Bord.

Et dans le secteur privé il y a plusieurs secteurs ou on a pas demandé beaucoup de questions sur la durabilité des transitions écologiques

An zu Lëtzebuerg muss d’Finanzplaz sech déi Froe stellen.

Le secteur financier est un secteur absolument clé dans cette transition, alors pour le Luxembourg c’est clair …. seulement avec les investissements publics cela ne va pas arriver

Hien ass e realisteschen Optimist, nach viru kuerzem hätt kee Banquier dem Direkter vun der Ëmweltagence nogelauschtert, lo wiere si sech de Risken bewosst falsch ze investéieren - en éischte Schratt um Wee an eng méiglech Transitioun.