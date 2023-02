D'Kommissiounspresidentin Von der Leyen an de brittesche Premierminister Sunak solle sech an der Fro vum Nordirlandprotokoll op e Kompromëss gëeenegt hunn.

Dat melle verschidde Medien, dorënner POLITICO, den Deutschlandfunk an d'Tagesschau, a beruffe sech dobäi op EU-Kreeser. Bei enger Pressekonferenze Méindeg am spéiden Nomëtten hate béid Säite weider Detailer kommunizéiert.

De sougenannten Nordirlandprotokoll ass Deel vum Brexit-Vertrag, deen den Austrëtt vum Vereenegte Kinnekräich aus der Europäescher Unioun reegelt. De Protokoll gesäit fir, dass d'Zoll-Grenz tëscht Groussbritannien an der EU duerch d'iresch Séi verleeft. Dat soll verhënneren, dass tëscht dem britteschen Nordirland an der Republik Irland, déi Deel vun der EU ass, Grenzkontrollen agefouert ginn. Dat hat allerdéngs zu Probleemer mam Handel bannent Groussbritannie gefouert. Déi protestantesch Unhänger vum Vereenegte Kinnekräich an Nordirland hu sech isoléiert gefillt. London wollt de Protokoll dowéinst nei verhandelen.

De Kompromëss, op dee Groussbritannien an d'EU sech gëeenegt hunn, gesäit vir, dass de Verkéier vun de Wuere mat Nordirland iwwer zwou Spuere funktionéiere sollen: Eng rout an eng gréng.

Iwwert déi sougenannte gréng Spuer gi Wueren aus Groussbritannien an Nordirland importéiert respektiv aus Nordirland an dat Vereenegt Kinnekräich exportéiert. An deem Fall musse keng Zoll-Pabeieren ausgefëllt ginn an et ginn nëmmen nach vereenzelt zoufälleg Kontrollen.

Déi rout Spuer ass fir Wueren, déi iwwert Nordirland weider an Irland an domadder an den europäesche Banne-Marché importéiert ginn a fir Wueren, déi aus der EU an Nordirland exportéiert ginn. Bei dëse mussen d'Zoll-Pabeieren ausgefëllt ginn. D'Kontrollen, déi bei engem Import aus engem Drëttstaat an d'EU ufalen, ginn awer net op der Grenz tëscht Nordirland an Irland, duerchgefouert, mä wann d'Wueren an engem nordireschen Hafen ukommen.