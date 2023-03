D'EU-Staate wäerten en Dënschdeg net wéi geplangt iwwert de Verbuet vum Verbrennungsmotor an neien Autoen, déi no 2035 verkaf ginn, ofstëmmen.

De Vott vum quasi fäerdege Gesetz gouf op onbestëmmten Zäit verréckelt. Grond ass de Widderstand vun der däitscher FDP. D'Partei vum däitsche Verkéiersminister stellt sech queesch. Aus Eenegkeet an der Bundesregierung misst Däitschland sech am EU-Vott enthalen. Déi qualifizéiert Majoritéit fir de Verbrenner-Aus ze decidéieren, riskéiert net erreecht ze ginn. Dobäi huet d'Autosindustrie sech fir d'Zukunft vum europäesche Marché scho laang vum Verbrennungsmotor verabschit.

D'Gesetz war scho quasi duerch

Eigentlech hate sech d'Memberlänner an d'EU-Parlament schonn am Hierscht zejoert op e Gesetz gëeenegt, dat reegelt, datt nei Autoen an nei kleng Camionnette vun 2035 u mussen CO2-neutral fueren. De Plenum hat d'Propos Mëtt Februar dëst Joer mat vill Applaus ugeholl. Elo awer bocken eng Rei Memberlänner; dorënner Däitschland. Fir déi lëtzebuergesch, gréng Europa-Deputéiert, Tilly Metz, eng Katastroph: "Et muss een elo wierklech eisen däitsche Kolleege soen, datt een d'Prozedure muss anhalen. Datt et elo muss viru goen. Et ass net fir eenzele Lobbyisten nozelauschteren déi 'à tout prix' de Verbrennungsmotor wëlle retten oder wëllen a Richtung e-Fuels goen. Syntheetesch Bensinner vun deene mer wëssen, datt se immens deier sinn. Immens ineffizient."



D'CSV hält d'Verréckele vun der Ofstëmmung aus inhaltleche Grënn fir richteg. D'e-Fuel-Argument dierft awer net den Haaptgrond sinn. Et misst een ewech vun der schwaarz-wäiss Molerei, erkläert den Europa-Deputéierte Christophe Hansen: "Ech mengen, datt et schwiereg gëtt, fir d'Gesetz komplett gekippt ze kréien. D'Argument vun den e-Fuels ass eent dat warscheinlech juristesch fonctionéiert. Ze soen, datt e-Fuels just consideréiert ginn, mä, datt se net am Haapttext stinn. De Grond Problem ass awer, datt mer eis keng Flexibilitéit loossen. Dat doen ass ganz schlechte Risikomanagement a leider Deel vun engem populisteschen an net wëssenschaftlechem Debat dee mer grad hunn.

"Haut wësse mer, datt et och aner niddereg-Energie, respektiv klima-neutral, Solutioune ginn."

Den CSV-Politiker fuerdert ënner anerem e proppere Stroum-Mix wann haaptsächlech soll op d'Elektromobilitéit gesat ginn. Stroum deen aus CO2-neutrale Source kënnt.

Déi däitsch Regierung huet hir Zoustëmmung doru geknëppt, datt d'EU Kommissioun Propose mécht, fir Verbrenner-Autoe mat klimaneutralem, syntheeteschem Bensinn méi laang ze erlaben. D'Automobilindustrie par konter fuerdert just Oppenheet, sou de Philippe Mersch, President vun der FEDAMO, der Federatioun vun den Automobil-Distributeuren:"Dat Ganzt soll e bëssen opgemaach ginn. Mir schwätzen haut vun enger eenzeger Solutioun. Haut wësse mer, datt et och aner Niddereg-Energie, respektiv klimaneutral, Solutioune ginn. Et ass wichteg, datt déi Texter, déi fir jiddweree gëllen, dat och virgesinn. Dat feelt haut awer."



Weder Berlin, nach Bréissel hunn Interessi drun dat ganzt Gesetz falen ze loossen. D'Autosindustrie brauch Planungssécherheet. Vill si längst op d'E-Mobilitéit eriwwergaangen. Eng Rei Marke wëllen hir Gamme scho virun 2035 komplett op Elektro ëmstellen, bestätegt och de Philippe Mersch: "An deem Secteur gëtt net op 2 - 3 Joer geplangt. D'Industrie ass eppes relativ Rigides. Mir wëssen elo schonn, datt déi meescht Autosmarke bis 2030 praktesch nëmmen nach Elektroautoe wäerte fir Europa op de Marché bréngen. Sou, datt de Choix getraff ass."



Fir d'EU-Kommissioun stellt d'Gesetz vum Aus fir de Verbrennungsmotor en zentrale Punkt vun hirem Klimaplang duer. D'Gemeinschaft wëll hir Emissioune bis 2030 ëm 55 Prozent erofsetzen a bis 2050 komplett klimaneutral fonctionéieren.