D’Bourssen an Europa weisen e Mëttwoch nees rout Zuelen.

Dës Kéier wéinst der Annonce, datt Credit Suisse keng weider Suen vun engem vu sengen Haapt-Investisseuren, d’Saudi National Bank, géing kréien. Bei Credit Suisse sinn d’Aktiewäerter e Mëttwoch de Moien ëm 20% gefall. Bei BNP Paribas gouf et e Minus vun 8%.

D’Hausse vun den Zënse suergt dofir, datt Wäertpabeieren u Wäert verléieren an dëst ka Schwieregkeete bei de Liquiditéite mat sech bréngen. D’Zentralbanken, och an Europa, sinn awer ënner Drock fir d’Zënse weider an d’Luucht ze schrauwen, well d’Inflatioun nach ëmmer ze héich ass.