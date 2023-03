E Méindeg ass zu Bréissel eng international Hëllefskonferenz fir d'Affer vun den Äerdbiewen an der Tierkei an a Syrien.

D'EU an d'UNO hunn dës Kongerenz organiséiert. Zil ass et méiglechst vill Suen fir d'Affer vum Äerdbiewen ze sammelen.

De 6. Februar hat de Buedem am Südoste vun der Tierkei an am Norde vu Syrie gewackelt. Iwwer 50.000 Mënsche ware beim Äerdbiewen ëm d'Liewe komm. S'Sich no den Doudesaffer geet nach bis haut weider.