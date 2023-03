No der Faillite vun der Silicon Valley Bank an den USA an der Noutfusioun vu Credit Suisse an UBS wieren d'Risike fir de Finanzsystem weider immens grouss.

Allgemeng wier een zwar zefridde mam Zoustand vun den europäesche Banken, ma esou een drastescht Changement an der Zënspolitik géif grouss Chancen, ma och grouss Risike fir d'Banke mat sech bréngen.