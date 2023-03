D'EU-Memberlänner verlängeren nach ee Joer méi laang hir d'Gas-Consommatioun fräiwëlleg ëm 15 Prozent.

Dat hunn d'Energieministeren zu Bréissel decidéiert. Lëtzebuerg hat an deem Kader zanter August zejoert eppes méi wéi 27 Prozent u Gas gespuert.

Am Virfeld vum Conseil hate sech eng Rei Memberlänner getraff, déi sech fir den Ausbau vun nohaltegen Energie-Formen asetzen. Dorënner Éisträich, d'Belsch, Holland, Däitschland an och Lëtzebuerg. Dem Claude Turmes no hätt een an de leschte Méint vill iwwer Atomenergie diskutéiert, ma elo misst ee sech mat där wierklecher Solutiounen, dat heescht den erneierbaren Energië beschäftegen.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Conseil des ministres de l'Énergie de l'UE : Prolongation d'un an de la mesure visant la réduction volontaire de 15% de la demande de gaz naturel

Communiqué par : ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire

En date du 28 mars 2023, le ministre de l'Énergie, Claude Turmes, a participé à la réunion du Conseil des ministres de l'Énergie de l'UE à Bruxelles.

Prolongation de l'objectif de réduction de la demande de gaz jusqu'en 2024

Les ministres réunis en Conseil ont approuvé l'extension pour un an du règlement d'urgence sur les économies de gaz, jusqu'en mars 2024. Claude Turmes s'est félicité de la reconduction de cette mesure : « La prolongation de l'objectif de réduction de la demande de gaz est une bonne nouvelle : en plus de renforcer l'indépendance énergétique de l'Europe et de nous préparer à l'hiver prochain, elle nous permet de lutter contre le changement climatique en limitant nos besoins en énergie fossile. »

Pour rappel, le Luxembourg s'est montré solidaire lors de la période allant d'août 2022 à février 2023, avec une réduction de la consommation de gaz naturel atteignant -27,2 % en cumul.

Accord sur le « paquet gazier » visant à faciliter la pénétration des gaz d'origine renouvelable et bas carbone dans le système énergétique

Les ministres de l'Energie de l'UE ont par ailleurs trouvé un accord sur la révision du « paquet gazier », un ensemble de textes qui établit des règles communes pour le développement du futur marché européen de l'hydrogène. Les négociations interinstitutionnelles avec le Parlement européen pourront débuter dans les semaines à venir. Le ministre de l'Energie Claude Turmes a assuré le soutien du Luxembourg à ces mesures, et appelé à développer aussi vite que possible une infrastructure transfrontalière pour permettre à l'industrie de substituer l'hydrogène vert au gaz naturel, et d'assurer un accès au réseau à l'industrie du Luxembourg : « L'hydrogène renouvelable est un complément essentiel à l'électrification, particulièrement attractif pour les secteurs difficiles à décarboner, comme l'aviation ou l'industrie lourde. »

Organisation du marché de l'électricité

Dans le cadre d'un échange de vues sur une proposition visant à réviser l'organisation du marché de l'électricité dans l'UE proposée par la Commission européenne, le ministre luxembourgeois a appelé à renforcer certains éléments, notamment pour inciter le recours aux contrats d'achats de long-terme transfrontaliers PPA (« power purchase agreements »). Il a également mis en garde contre toute tentation d'appliquer les nouvelles mesures aux actifs existants, ce qui constituerait un changement règlementaire rétroactif préjudiciable à la confiance des investisseurs. La Présidence suédoise tentera d'obtenir un accord sur ce texte lors de la prochaine réunion des ministres de l'énergie, le 19 juin à Luxembourg.

Réunion des Etats membres pro-renouvelables

En amont de la réunion du Conseil, les Etats membres dits « pro-renouvelables », à savoir le Luxembourg, l'Autriche, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, le Danemark, l'Irlande, la Lettonie et l'Estonie, se sont réunis pour discuter des objectifs Européens en terme d'énergie renouvelable. Claude Turmes a précisé : « Après des mois où on a beaucoup parlé du nucléaire, il est temps de focaliser notre attention sur la vraie solution, que sont les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables peuvent monter rapidement en puissance, alors qu'aucun réacteur nucléaire ne verra le jour avant 2035, ce qui sera trop tard pour résoudre le problème du changement climatique. »