Spuenien verzeechent an dësem Joer besonnesch vill Bëschbränn. Online gëtt allerdéngs behaapt, a Spuenien wäre Bëscher express ugezünt ginn, fir den Terrain fir de Bau vun neien Eoliennen ze benotzen. Wat huet et domat op sech?

Dosende User hunn zënter Ufank August Bäiträg op Facebook gedeelt (hei, hei), déi den Androck vermëttelen, dass Spuenien d'Zuel vun de Bëschbränn duerch e Gesetz, dat kierzlech a Kraaft getrueden ass, reduzéiere konnt. Iwwer zéngdausende User hunn dës Behaaptung op Telegram gesinn, déi och op Twitter gedeelt gouf. Änlech Behaaptunge kurséieren och schonn zënter 2018 op griichesch a säit Joren op spuenesch an de sozialen Netzwierker.

D'Behaaptung: De Bäitrag behaapt, dass op Plazen a Spuenien, op deene Bëscher duerch den "angeebleche 'Klimawandel'" gebrannt hätten, Wandrieder opgestallt gi wären. En neit Gesetz hätt dës Praxis awer op en Enn bruecht. "Bëschbuedem, dee gebrannt huet, dierf elo 30 Joer net méi bebaut ginn. Direkt sinn d'Bëschbränn sensationell zeréckgaangen", heescht et. Zwou Fotoen, déi zum Bäitrag gehéieren, sollen déi angeeblech Praxis beleeën. Se weisen eng brennend Fläch, déi ee Joer méi spéit mat Eoliennë bebaut gi si soll.

Screenshot der Behauptung auf Facebook: 08.08.2022

Ëmmer nees stellen Notzerinnen an Notzer a sozialen Netzwierker d'Existenz vum mënschegemaachte Klimawandel a Fro. Och erneierbar Energië gi reegelméisseg zum Zil vu Falschinformatiounen am Netz. D'AFP huet an dësem Zesummenhang an der Vergaangenheet zum Beispill Behaaptungen iwwerpréift, no deenen de Klimawandel en natierlechen Ursprong hätt, dass Medie mat Hëllef vu manipuléierte Wiederkaarten déi global Erwiermung dramatiséiere géifen oder dass Wandrieder fir déi zouhuelend Dréchent responsabel wären. D'AFP sammelt Faktenchecken zum Theema Klima. Änlech Behaaptungen zum spuenesche Bëschgesetz huet d'AFP schonn 2020 an engem Faktencheck ënnersicht.

Bild weist Brand a Griicheland, net a Spuenien

Déi Bäiträg, déi aktuell gedeelt ginn, weisen eng Collage vun zwou Fotoen, op deenen eng Küstelandschaft ze gesinn ass. Béid Biller weisen op den éischte Bléck déi selwecht Landschaft aus der selwechter Perspektiv zu ënnerschiddlechen Zäitpunkten. Am Hannergrond erstreckt sech eng Kette vun Hiwwelen, virdrun ass eng grouss Waasserfläch ze erkennen, iwwer déi um lénke Bord eng "Schrägseelbréck" gespaant ass.

Dat iewescht Bild dréit d'Opschrëft "12-08-2017". Et weist eng gréisser Dampwollek, déi vun engem Brand an den Hiwwelen opzesteige schéngt. Dat ënnescht Bild dréit d'Opschrëft "04-07-2018". Ongeféier op där Plaz, vun där am ieweschte Bild d'Dampwollek opsteigt, sinn elo eng Rei Eoliennen ze erkennen.

Béid Biller solle beleeën, dass op dësen Hiwwelen un der spuenescher Küst Wandrieder gebaut goufen, wou nach eelef Méint virdrun e Bësch gebrannt huet. Eng ëmgedréint Billersich huet awer erginn, dass d'Fotoen net a Spuenien, mee a Griicheland opgeholl goufen. Se weisen d'Küst an der Géigend vun der westgriichescher Stad Andirrio. Bei der markanter Bréck handelt et sech ëm d'Rio-Andirrio-Bréck, déi d'Stied Rio an Andirrio um Golf vu Korinth matenee verbënnt.

Dat griichescht Faktencheck-Portal "Ellinika Hoaxes" huet sech schonn 2018 an engem Faktencheck mat der aktuell gedeelter Foto befaasst. Deemno huet et am August 2017 effektiv an der Géigend vum Duerf Molikreio, nërdlech vun Andirrio, gebrannt, allerdéngs net den 12. August 2017, wéi am Bäitrag behaapt gëtt, mee de 27. August 2017. Verschidde griichesch Noriichtenagencen (hei, hei und hei) hunn deemools iwwert de Brand an déi follgend Läschaarbechte bericht. Am Bäitrag vum griichesche Portal "Tempo 24" ass déi selwecht Foto ze fannen, déi och an den aktuell gedeelte Bäiträg zu den angeebleche Bränn a Spuenien ze gesinn ass.

Tatsächlech goufen nom Brand am August 2017 op den Hiwwelen am Hannerland vun Andirrio insgesamt 13 Wandrieder opgestallt. Allerdéngs weisen d'Recherchë vun "Ellinika Hoaxes" souwéi Geodonnéeë vun der griichescher Energiereguléierungsagence PEA, dass sech de Brand vun 2017 zwar an der Géigend vun de spéidere Standuerter vun de Wandrieder befonnt huet, awer net op exakt der selwechter Plaz.

Screenshot der Geodatenbank der griechischen Energieregulierungsbehörde PEA: 11.08.2022 (Hervorhebungen durch AFP)

Déi griichesch Administratiounen haten d'Geneemegung fir de Bau vun den Eoliennë schonn am Mee 2014 ginn - méi wéi dräi Joer éier d'Fläch angeeblech a Brand gestach gi si soll, fir u "bëllegt Bauland" ze kommen, wéi an den aktuell gedeelte Bäiträg behaapt gëtt.

D'Bebauung vun ofgebrannte Bëschdeeler ass a Griicheland en plus illegal. Artikel 117 vun der griichescher Verfassung beseet, dass ëffentlech a privat Bëschflächen, déi duerch e Brand zerstéiert ginn, doduerch net hire Charakter als Bëschterrain verléieren. Se mussen nees nei beplanzt ginn an dierfen net fir aner Zwecker genotzt ginn.

Screenshot der behördlichen Genehmigung von 2014 für den Bau des Windparks bei Molikreio: 11.08.2022 (Hervorhebung durch AFP)

Doriwwer eraus reegelt d'Gesetz 998/1979 d'Protektioun vun de griichesche Bëscher. No der leschter Ännerung am Joer 2015 beseet Artikel 38, dass "Bëscher a Bëschflächen, déi duerch Feier, Deforestatioun oder aner Ursaachen zerstéiert goufen [...] fir d'Afforestatioun deklaréiert gi mussen."

D'Behaaptung an den aktuell gedeelte Bäiträg bezitt sech awer net op Griicheland, mee op Spuenien, wou et änlech Gesetzer zum Schutz vu Bëschfläche gëtt. Wéi an de Bäiträg richteg behaapt gëtt, verbitt dat spuenescht Bëschgesetz, dat 2003 a Kraaft getrueden ass, eng Ëmklasséierung vu verbrannte Bëschflächen. Artikel 50 enthält Bestëmmunge fir "d'Erhalen an d'Rekonstruktioun vum Bëschcharakter vu verbranntem Terrain". No enger Ännerung vum Gesetz am Joer 2006 ass dem Artikel 50 no eng Notzungsännerung vun ofgebrannte Bëschflächen eréischt no 30 Joer zoulässeg.

Wandrieder dierfen ënner Oplagen och a Bëscher gebaut ginn



D'Sara Pizzinato ass Referentin fir Klima, Energie a Mobilitéit bei Greenpeace Spuenien. Si huet den 11. August an engem Gespréich mat der AFP erkläert, dass d'Behaaptungen an de sozialen Netzwierker all Grondlag entbieren. Artikel 1 vum spuenesche Forestatiounsgesetz géif festleeën, dass ofgebrannt Bëschdeeler grondsätzlech nees nei hiergestallt musse ginn. Doriwwer eraus wären a Spuenien Ännerunge vum Flächebenotzungsplang fir de Bau vun Eoliennen am Bësch guer net néideg: "Eoliennen, Photovoltaikanlagen oder Stroumleitunge kënnen och ouni eng Ännerung vun der Flächebenotzung am Bësch gebaut ginn."

Artikel 13 vum spuenesche Gesetz fir Flächebenotzung vun 2015 erlaabt ofwäichend Notzungen op landwirtschaftlech genotzte Flächen a Bëschdeeler, sou wäit dës am "ëffentlechen oder sozialen Interêt" leien. D'Produktioun vun erneierbaren Energië wéi Wand- oder Sonnenenergie géif dem europäesche Recht no an esou engem ëffentlechen Interêt leien, huet d'Pizzinato erkläert.

Ein Löschhubschrauber bekämpft am 4. August 2022 einen Waldbrand in der Nähe des Dorfes Verin im Nordwesten Spaniens ( AFP / MIGUEL RIOPA)

Deemno géif de Bëschcharakter vun enger Fläch keen Hindernis fir d'Opstelle vun Eoliennen oder Photovoltaikanlagen duerstellen, soulaang keng "ekologesch, kulturell, historesch, archeologesch, wëssenschaftlech a landschaftlech Wäerter, déi dem Schutz vum applizéierte Recht ënnerleien", vum Bau beanträchtegt ginn. Zousätzlech kënnen déi autonom Regiounen a Spuenien weider Konditioune fir d'Notzung vun ongeschützte ländleche Fläche fir erneierbar Energien definéieren. Katalounien huet dës zum Beispill am Artikel 7 vum Gesetzdekret 16/2019 iwwer dréngend Moossname fir de Klimanoutstand an d'Fërderung vun erneierbaren Energië festgeluecht an Andalusien huet sou Moossnamen am Artikel 21 vum Gesetz 7/2021 fir d'Fërderung vun der Nohaltegkeet vum andaluseschen Terrain festgehalen.

Dat confirméiert d'Monica Parrilla, Referentin fir Biodiversitéit bei Greenpeace Spuenien an Expertin fir Bëschbränn, der AFP den 12. August 2022 per E-Mail. Fir eng Geneemegung fir de Bau vun Eoliennen ze kréien, misste verschidden ëmwelt- a verwaltungsrechtlech Virgaben agehalen an Ëmweltverdréiglechkeet vum Projet gepréift ginn, huet d'Parrilla erkläert. "E Brand verhënnert net, dass den Entwéckler vum Projet zu kenger Zäit vun den ëmweltrechtleche Virgaben entbonne gëtt", huet si geschriwwen. Géif dat betraffent Gebitt, dat verbrannt ass, zum Beispill an engem Naturschutzgebitt leien, wär et a kengem Fall méiglech, Eoliennen opzeriichten.

Et géif dohier kee Sënn erginn, Bëscher express a Brand ze setzen, fir Bauland fir Eoliennen ze gewannen, wéi an den aktuell gedeelte Bäiträg behaapt gëtt, huet d'Parrilla erkläert. D'Gesetzesännerung vun 2006 géif sech villméi géint Buedemspekulanten am Zesummenhang mat Immobiliëprojete riichten, awer net géint de Bau vun Eoliennen.

Sou huet déi deemoleg spuenesch Ëmweltministesch Cristina Narbona (PSOE), wéi et an der spuenescher Dageszeitung "El Pais" heescht, nom Vott vun der Adaptéierung vum Forestatiounsgesetz am Abrëll 2006 gesot, dank dem neie Gesetz géif et "keng Terra Míticas méi a verbrannte Raim ginn". Terra Mítica ass e groussen Attraktiounspark an der spuenescher Regioun Alicante. E gouf op engem Terrain gebaut, op deem virdrun ee vun de gréisste Piniebëscher vum Mëttelmierraum gestanen hat. De Bësch war am Summer 1992 engem Groussbrand zum Affer gefall. Ëmweltschutzorganisatioune wéi Greenpeace vermudden, dass de Bësch express ugezünt gouf, fir Plaz fir de risege Projet ze schafen. D'Virwërf konnten awer ni juristesch confirméiert ginn.

Zäitweilege Réckgang vu Bëschbränn

Entwicklung der Zahl der Feuer (grüne Kurve) und der von Bränden betroffenen Waldflächen (dunkelgrüne Säulen) und nicht bewaldeten Flächen (hellgrüne Säulen) zwischen 1968 und 2015 ( Spanisches Umweltministerium / )

Tatsächlech léisst sech aus dem staatleche spuenesche Bëschbrandrapport fir d'Joren 2006 bis 2015 en däitleche Réckgang vu Bëschbränn no der Aféierung vum Forestatiounsgesetz am Joer 2003 ofliesen. Tëscht 2004 an 2008 huet souwuel d'Zuel vu Feiere wéi och vu Bëschflächen, déi vu Bränn betraff waren, ofgeholl, wéi déi follgend Grafik aus dem Rapport weist.

Allerdéngs ass d'Ausmooss vun de Bëschbränn an de leschte Joren op en Neits däitlech geklommen. Spuenien erlieft an dësem Joer eng besonnesch grav Saison u Bëschbrand. Den Donnéeë vum europäeschen Äerdbeobachtungssystem Copernicus no si vun Ufank vum Joer bis Ufank August 2022 ronn 235.000 Hektar verbrannt. Am schlëmmste Bëschbrandjoer zanter der Joerdausendwend, 2012, sinn an de gesamten zwielef Méint ronn 219.000 Hektar Bësch de Flamen zum Affer gefall.

Klimawandel begënschtegt Bëschbränn

D'Haaptursaache fir Bëschbränn sinn den Donnéeë vum spueneschen Ëmweltministère no Brandstëftung oder Accidenter, déi op de Mënsch zeréckzeféiere sinn. No der Opfaassung vun Experte kreéieren awer déi méi heefeg Drécheperioden an déi klammend Temperaturen a Südeuropa als Konsequenz vum Klimawandel déi perfekt Konditioune fir déi wuessend Zuel an Intensitéit vu Bëschbränn.

Sou sot de Koordinator vum Europäesche Bëschbrandinformatiounssystem (EFFIS), de Jesus San Miguel der AFP am Juli 2022 zu den Ursaache vun den aktuelle Bëschbränn a Südeuropa: "D'Bränn gi vu Mënsche verursaacht, awer d'Hëtztwell ass entscheedend an hänkt eendeiteg mam Klimawandel zesummen." Fréier hätt sech d'Bëschbrandsaison op d'Méint Juli bis September beschränkt. "Elo gëtt et méi laang Saisonen a méi intensiv Bränn. Mir ginn dovun aus, dass de Klimawandel an Europa zu gréissere Bränn féiere wäert."

Eng aktuell Etüd iwwer den Afloss vum Klimawandel op extreem Wiederphenomener, déi Enn Juni 2022 an der Fachzäitschrëft "Environmental Research" publizéiert gouf, koum zum Resultat, dass de Klimawandel zu enger Hausse vun extreemen Hëtztwellen an Dréchenten am Mëttelmierraum féiert a sou d'Warscheinlechkeet vu Bëschbränn drastesch erhéicht.

Fazit: No enger Reform vum spuenesche Bëschgesetz vun 2006 dierfe verbrannt Bëschflächen 30 Joer laang net ëmklasséiert ginn. Fir de Bau vun Eoliennen ass dat allerdéngs onerhieflech, se kënnen och ouni Ëmklasséiere vun Terrain ënner ëmweltrechtlechen Oplagen op Bëschplaze gebaut ginn. D'Foto weist donieft Eoliennen a Griicheland an net a Spuenien, déi laang virun engem Brand an der Ëmgéigend vun den Administratioune geneemegt gi waren. Klimafuerscher si sech eens, dass déi zouhuelend Dréchent zu enger Hausse u Bëschbränn a Spuenien bäidréit.