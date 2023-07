E Bild vun engem beschiedegte wäisse Fliger, dee voll mat Blutt ass, gouf a verschiddenen Online-Bäiträg publizéiert. Am Text zu der Foto heescht et, de Fliger hätt bei der Landung op enger Landebunn am Weste vu Kenia eng Kou geroden.

"Grad erakomm: Renegade Air trëfft Kou bei Landung op Kabunde Landeplaz, Homa Bay", ass am Facebook-Bäitrag vum 26. Juni 2023 ze liesen.

© AFP

Der Behaaptung no huet de Virfall déi kenianesch Renegade Air betraff, déi den 12. Juni 2023 hiren Éischtfluch vun Nairobi op d'Landebunn Kabunde an der Provënz Homa Bay gestart hat (hei archivéiert).

Déi selwecht Behaaptung gouf an anere Facebook-Bäiträg (hei an hei) an op Twitter gedeelt.

D'Fluchplaz vu Kabunde gouf vun Online-Trolle lächerlech gemaach, déi ierféierend Biller a Videoe gedeelt a behaapt hunn, d'Start- a Landebunn wär a kengem gudden Zoustand (hei an hei).

Och déi jéngst Behaaptung, eng Kou wär involvéiert gewiescht, ass falsch.

Kollisioun mat Vullen

© AFP

De Stopper virun de Rieder huet d'Initiale "BWIA" (British West Indian Airways) - en Hiweis dorop, dass de Fliger net aus Afrika stame kann.

No der Faillite gouf BWIA 2006 als Caribbean Airlines nei gegrënnt. Se ass eng staatlech Fluchgesellschaft an déi national Fluchgesellschaft vun Trinidad an Tobago an Jamaika.

Eng ëmgekéiert Billersich op Google huet erginn, dass Berichter et Berichter iwwer e Fliger vu Carribean Airlines ginn, deen am Fluch mat Vulle kollidéiert war (hei an hei).

© AFP

Caribbean Airlines huet de Virfall géintiwwer AFP Fact Check confirméiert.

"E Samschdeg, de 24. Juni, koum et um Fluch BW 1502 zu engem Vulleschlag. De Fliger ass sécher an ouni Tëschefall gelant. De Fliger gouf inspizéiert an d'Reparature sinn ofgeschloss", housch et an enger E-Mail.

Renegade Air huet och eng Erklärung verëffentlecht, an där d'Behaaptung zeréckgewise gëtt, an huet d'Ëffentlechkeet drop opmierksam gemaach, just Informatioune vun de verifizéierte Kaneel op de sozialen Netzwierker an den offizielle Websäite vun der Entreprise ze bezéien.