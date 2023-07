Natierlech planzlech Heelmëttel géint AIDS? Dat schloen eng Rei viral Bäiträg op Facebook vir. Mee opgepasst, Experten no, gëtt et bis elo keen Heelmëttel géint den humanen Immundefizienzvirus (HIV). Antiretroviral Therapien, déi just bei enger Infektioun recommandéiert ginn, verhënneren awer d'Reproduktioun vum Virus an erméiglechen HIV-positive Mënschen en "normaalt" Liewen.

Wärend verschidde Publikatiounen d'Dauer vum Traitement uginn (hei archivéiert), ginn anerer net genee un, wéi eng Dosis fir d'"Heelung" vun HIV/AIDS néideg ass (hei archivéiert). Am Bestriewen, hir Produkter ze verkafen an ze exportéieren, zécken eng Rei Internet-Dokteren a -Chemiker net, d'Informatioun vun der WHO, dass "HIV/AIDS net heelbar ass", als "grouss Lige vun der WHO" ze bezeechnen (1, 2, 3).

© AFP

© AFP

Keen Heelmëttel

Sinn dës Medikamenter, déi op Facebook verkaf ginn, wierklech effikass géint HIV/AIDS? Si se capabel, d'Krankheet ze heelen an de Kierper vun deem Virus ze befreien? De Gemeinsame Programm vun de Vereenten Natioune fir HIV/AIDS (UNAIDS) gouf vun der AFP kontaktéiert an ass a senger Äntwert ganz formell:

Géigewäerteg gëtt et keen Heelmëttel an och keen Impfstoff, fir sech virun dëser Krankheet ze schützen, wéi d'Weltgesondheetsagence (WHO) an hirem Froekatalog zu dësem Sujet betount.

"Et gëtt awer e wierksamen Traitement, deen, wann e séier ufänkt a reegelméisseg ageholl gëtt, enger HIV-infizéierter Persoun eng änlech Liewensqualitéit a Liewenserwaardung erméiglecht wéi engem gesonde Mënsch", huet de Pressedéngscht vun UNAIDS a sengem Schreiwes vum 21. Juli mat Bezuch op antiretroviral Medikamenter erkläert.

"Antiretroviral Medikamenter gi fir den Traitement vun der HIV-Infektioun (Humanen Immundefizienz-Virus) agesat. Se blockéieren d'Reproduktioun vum Virus am Kierper. Wann eng HIV-infizéiert Persoun eng effikass antiretroviral Therapie kritt, ass se net méi ustiechend", seet den Dokter Camille Anoma, Direkter vun der Netregierungsorganisatioun "Espace Confiance", enger Organisatioun, déi sech fir d'Bekämpfung vun AIDS un der Elfenbeinküst asetzt.

Den neisten Zuele vu UNAIDS no goufen zanter dem Ufank vun der Epidemie an den 1980er-Jore 85,6 Millioune Mënsche [tëscht 64,8 an 113 Milliounen] mat HIV infizéiert. Doriwwer eraus hunn am Joer 2022 weltwäit ronn 39 Millioune Mënsche mat HIV gelieft, an am selwechte Joer hu sech 1,3 Millioune Mënsche mat HIV infizéiert. Och am Joer 2022 si ronn 630.000 Mënschen u Krankheete gestuerwen, déi mat AIDS liéiert sinn.

Dem Coulibaly Noufo Hamed, Psycholog bei der ivorescher ONG "Lumière Action", déi géint d'Verbreedung vun AIDS kämpft, no, "läit d'Hoffnung am Kampf [géint AIDS] an der Tatsaach, dass 29,8 Millioune vun den 39 Millioune Mënschen, déi weltwäit mat HIV liewen, en antiretroviralen Traitement kréien."

© AFP

Falsch Dokteren, richteg Profitter

Trotz dëse motivéierenden Zuelen an trotz der geleeschter Preventiounsaarbecht. Fir de Coulibaly Noufo Hamed ass dat op d'Representatioun vun den HIV-Populatiounen zeréckzeféieren. "Nach ëmmer verbannen Iwwerzeegungen, Ideologien a Meenungen HIV/AIDS mat enger net traitéierbarer Krankheet an domat mat dem absolutten Doud. Et gëtt och dat Gefill vu Schimmt, Diskriminéierung , Stigmatiséierung an Ofleenung vun de Kranken, dat verschiddener dozou bréngt, sech roueg ze verhalen", erkläert de Psycholog.

Dem Guillaume Dakoury, Direkter vun engem Noperschaftsradio un der Côte d'Ivoire, deen an der Sensibiliséierungsaarbecht engagéiert ass, no, "spillen och Pseudo-Dokteren oder traditionell Heeler, déi all behaapten, AIDS ze heelen, bei der Verbreedung vun esou falsche Messagen eng Roll".

"Zanter ongeféier zéng Joer iwwerschwemmen dës Scharlatanen den Internet mat hiren Heelmëttel, awer e puer sinn ëmmer nach an den traditionelle Medie vertrueden, besonnesch an de Gemeinschaftsradioen. Fir dës Propaganda iwwer Heelmëttel géint HIV/AIDS ze bekämpfen, ermonteren déi dofir zoustänneg Organisatiounen d'Radiosenderen, deejéinegen, déi behaapten, d'Krankheet ze heelen, hir Antennen ze refuséieren", seet hien. Den Dakoury sot: "Den eenzegen Interêt vun de Leit, déi behaapten, HIV/AIDS ze heelen, besteet a Wierklechkeet doran, aus dem Leed vun de Mënschen, déi mam Virus infizéiert sinn, Profit ze maachen."

Am Hibléck op d'Preventioun an d'Bekämpfung vun der Krankheet recommandéiert UNAIDS follgend Methode fir de Schutz virun der sexueller Iwwerdroung vun HIV: "monogam Bezéiungen tëscht gesonde Partner, Geschlechtsverkéier ouni Penetratioun oder systematescht a korrekt Benotze vu männlechen a weibleche Kondomer".

A Bezuch op Kondomer huet d'UN-Agence der AFP matgedeelt, dass "Kondomer mat zertifiéierter Qualitéit déi eenzeg akutell erhältlech Produkter sinn, déi virun enger sexueller Infektioun mat HIV an anere sexuell iwwerdrobaren Infektioune schützen". "Fir en optimale Schutz mussen d'Kondomer richteg a systematesch benotzt ginn. Bei inkorrektem Benotze kënne se ofrutschen oder briechen, wouduerch hir Schutzfunktioun verréngert gëtt. Bei richtegem Benotze si Kondomer en effikasst Mëttel, fir HIV-Infektioune bei Fraen a Männer ze verhënneren", huet UNAIDS bäigefüügt.

© AFP

A wann en Doute besteet, sollt den éischte Reflex sinn, en Depistage-Test duerchzeféieren (TDR, Stat Pack, Autotest, ...), deen d'Antikierper erkennt, déi den Immunsystem als Reaktioun op d'HIV-Infektioun produzéiert. Op dësem Wee kann de serologesche Status vum Patient ermëttelt a bei engem positive Resultat ouni Weideres medezinescht Fachpersonal consultéiert ginn, fir Zougang zu engem adequaten Traitement ze kréien.

D'WHO erënnert dorun, dass HIV duerch véier Zorte vun Infektiounen iwwerdroe ka ginn: duerch ongeschützte Geschlechtsverkéier, duerch Transfusioun vu kontaminéiertem Blutt, déi gemeinsam Notzung vun Injektiouns-, chirurgeschen oder anere spatzen Instrumenter an d'Iwwerdroung vun der Mamm op d'Kand.

Dësen AFP-Artikel gouf vun RTL op Lëtzebuergesch iwwersat.