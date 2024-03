De Verkaf vu Fleesch, dat aus déiereschen Zellen am Labo geziicht gouf, ass an der Europäescher Unioun (EU), Stand Februar 2024, net erlaabt. A jéngster Zäit gouf awer an de sozialen Netzwierker behaapt, dass eng israeelesch Entreprise mat Sëtz an Holland däitsch Restaurante mat "3D-gedréckte" Bifdecker beliwwert hätt, déi aus enger Zellkultur vun Déieren am Labo hiergestallt goufen.

"Eng Fabrick an Holland dréckt 500 Tonne Bifdecker pro Mount. Redefine Meat Company wäert däitsch Restaurante mat gedréckte Filete beliwweren. Ronn 110 däitsch Restaurante kafe scho 'Fleesch' bei Redefine Meat", steet an engem Facebook-Bäitrag, deen zënter Enn Januar méi wéi 6.000 Mol gedeelt gouf (wéi hei, hei, hei, hei, hei oder hei).

"Fir de Prozess vum 3D-Drock vu Fleesch ze starten, biopséiere Wëssenschaftler eng Charge vu Stammzelle vun Déieren no der gewënschter Fleeschzort - Rand, Schwäin, Gefligel a souguer Fësch", heescht et weider an den Texter, déi an de sozialen Netzwierker zirkuléieren.

Änlech Messagë goufen a Bloggs propagéiert (hei oder hei) an an de sozialen Netzwierker op Däitsch, Ungaresch, Tschechesch, Griichesch oder nach op Englesch verbreet.

Wéi d'AFP am Juli 2023 gemellt hat, ass de Fleeschkonsum an Däitschland an de leschte Jore réckleefeg, munch Mënsche wenne sech planzleche Produiten als Fleeschersatz zou.

Och vegetaresch a vegan Regimmen, déi komplett op Déiereproduite wéi Fleesch, awer och op Mëllech vun Déieren oder Eeër verzichten, ginn an Däitschland ëmmer méi beléift.

Enger Meenungsëmfro no, déi am Ernärungsbericht 2022 vum däitsche Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft publizéiert gouf, ernäert sech an Däitschland ronn 1 Prozent vun de Befrote vegan a 7 Prozent vegetaresch.

Fleeschersatzproduiten enthalen dacks planzlech Proteinne wéi Soja, Ierzen oder Weess, wéi an dësem Artikel beschriwwe gëtt (hei archivéiert). E puer vun dëse Liewensmëttel kënnen am 3D-Drock hiergestallt ginn.

Déierefleesch aus dem Labo funktionéiert anescht: Et handelt sech ëm Fleesch, dat mat Hëllef vun Zelle vun Déiere geziicht gëtt, déi vun den Déiere geholl kënne ginn, ouni se ëmzebréngen. Den 3D-Drock kann och fir dës Zort vu Liewensmëttel benotzt ginn.

D'Entreprise, déi am Bäitrag an de sozialen Netzwierker ernimmt gëtt, produzéiert a verkeeft am Moment awer just planzlech Fleeschersatzstoffer, a kee Fleesch, dat aus Zelle vun Déiere geziicht gouf. Dat leschtgenannt ass iwwregens, Stand Februar 2024, an der Europäescher Union (EU) net zougelooss.

Labofleesch aus Zelle vun Déieren ass an der EU nach net zougelooss

D'Uschëllegunge bezéie sech op d'israeelesch Firma "Redefine Meat", déi Meldungen no "110 däitsch Restaurante" mat Fleesch aus Déierenzelle beliwwere soll.

Fir dëst Fleesch hierzestellen, "maachen d'Wëssenschaftler eng Biopsie vun enger Charge vun déieresche Stammzellen, jee no gewënschter Zort Fleesch".

D'Ernärungsexpertin Annett Reinke vum Brandenburger Verbraucherschutz (Link hei archivéiert) huet der AFP den 12. Februar 2024 confirméiert, dass "Redefine Meat" en Hiersteller vu Fleeschersatzstoffer ass, dorënner Steak- a Wurschtersatzstoffer, déi an Däitschland virun allem a Restaurante verkaf ginn - och zu Berlin an a Brandenburg, déi och an den Texter an de sozialen Netzwierker ernimmt ginn.

Awer d'Produite vun der Entreprise "ginnaus den übleche planzlechen Ingrediente wéi Ierzen, Soja, Weess, Räis oder Kokosnoss hiergestallt", huet d'Annett Reinke bäigefüügt.

D'Fleesch, dat am Labo geziicht oder hiergestallt gëtt, an dat "Redefine Meat" net hierstellt, gëtt aus Zelle vun Déiere fabrizéiert. Der Annett Reinke no handelt et sech dobäi ëm "Fleeschreplikater aus Déierenzellen an Närstoffléisungen."

Déi leschtgenannt Zort ass awer an der Europäescher Unioun net zougelooss.

An der EU falen esou Fleeschreplikater aus Déierenzellen ënner d'Reglement iwwer neiaarteg Liewensmëttel (hei archivéiert). Wann eng Entreprise esou Produiten an der EU vermaarte wëll, misst et virun der Maartaféierung enger sanitärer Bewäertung ënnerzu ginn, huet d'Annett Reinke géintiwwer der AFP erkläert.

"Grondsätzlech kënnen Zell- a Geweebekulture vun Déieren, Planzen, Mikroorganismen, Champignonen oder Alge kommen. Fleesch oder Fësch aus dem Labo gëllen dohier als 'neiaarteg Liewensmëttel' a mussen enger Rei vun Tester a Bewäertungen ënnerzu ginn, éier se fir de Maart zougelooss kënne ginn", sot si weider.

Et ass d'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), déi Demanden traitéiert a verifiéiert, ob "neiaarteg Liewensmëttel" op de Maart bruecht dierfe ginn. Se dierfen awer net virun enger ausdrécklecher Autorisatioun kommerzialiséiert ginn a ginn uschléissend an déi offiziell EU-Lëscht vun "neiaartege Liewensmëttel" opgeholl (hei archivéiert).

"Just neiaarteg Liewensmëttel, déi zougelooss sinn an op der Lëscht stinn, dierfen de Konditiounen no, déi an der Lëscht spezifizéiert goufen, op de Maart kommen", confirméiert d'Annett Reinke a füügt bäi, dass d'Benotzungskonditioune vum Produit, besonnesch d'Ufuerderunge fir d'Kennzeechnung oder d'Informatiounen iwwer Allergië bei der Zouloossung spezifizéiert musse ginn.

Op der Lëscht vun "neiaartege Liewensmëttel", déi an der EU zougelooss sinn, gëtt et "am Moment keng däraarteg Zouloossung fir Fleesch aus dem Labo", sot d'Expertin nach.

Awer "a Singapur ass Fleesch aus dem Labo schonn erlaabt, an och Israel ass féierend", sot si.

"Vun de bal 300 Demandë fir eng Maartaféierung vun 'neiaartege Liewensmëttel', déi mir zënter der Ëmsetzung vum Reglement am Joer 2018 fir d'Sécherheetsbewäertung kruten, hu mir nach keng Demande op Risikobewäertung vu Liewensmëttel, déi aus Zellkulture vun déiereschem Ursprong sinn, kritt", huet déi Europäesch Autoritéit fir Liewensmëttelsécherheet (Autorité européenne de sécurité des aliments) der AFP den 13. Februar confirméiert.

Och eng Stéchwierdersich am Internet huet et der AFP net erméiglecht, an de Medien Informatiounen iwwer esou eng EU-Zouloossung fir d'Maartaféierung vu Fleeschersatzproduiten, déi aus déiereschen Zellen am Labo hiergestallt ginn, ze fannen (Stand Februar 2024).

Par conter haten däitsch Medien am September 2023 gemellt (Link hei archivéiert), dass eng Duechtergesellschaft vun enger däitscher Liewensmëttelentreprise "Gespréicher" mat der EFSA iwwer d'Vermaartung vu Labofleesch opgeholl hätt.

D'EFSA huet der AFP awer matgedeelt, dass si nach keng offiziell Demande vun dëser Entreprise kritt hätt. "Vläicht wäert d'Entreprise eis deemnächst en Dossier virleeën, well se eis am Virfeld ëm allgemeng Rotschléi gefrot huet."

Am November 2023 hat déi italieenesch Regierung als éischt Exekutiv an Europa Fleesch aus dem Labo verbueden (Link hei archivéiert).

Concernéiert Entreprise confirméiert, kee geziicht Fleesch aus Labo ze produzéieren

D'Entreprise "Redefine Meat" gëtt op hirer Internetsäit un (Link hei archivéiert), dass hir Produiten ausschliisslech op planzlecher Basis hiergestallt ginn a keng Ingrediente vun Déieren enthalen.

D'Entreprise huet dat den 12. Februar 2024 och géintiwwer der AFP confirméiert a bäigefüügt, dass d'Behaaptungen, déi a sozialen Netzwierker verbreet goufen, "Falschinformatioune" wären.

D'Entreprise huet doriwwer eraus "veriergert" gewisen, dass Publikatioune versicht hätten, hir Mark an den Dreck ze zéien, an huet uginn, d'Feelinformatioun u Facebook weidergeleet ze hunn. "Redefine Meat" wär "eng op Planze konzentréiert Entreprise, déi keng déieresch Stammzellen oder Ingrediente vun Déiere benotzt", huet si der AFP verséchert.

Déi als "New Meat" bezeechent Produite géifen an der hollännescher Fabrick vun der Firma hiergestallt, a "Redefine Meat" huet der AFP matgedeelt, dass "New Meat usprénglech an der Gastronomie ageféiert gouf an a 4.000 Restaurante weltwäit ze kréien ass".

An Däitschland zerwéiere ronn 700 Restauranten dës Produiten, déi och a verschiddene grousse Supermarchéë verkaf ginn. Och an Éisträich gëtt et Restauranten, déi dës Alternativ zu Fleesch ubidden.

An engem Artikel, deen am Januar 2023 am däitsche Magasinn "Wirtschaftswoche" erschéngt war (hei archivéiert), huet de Grënner vu "Redefine Meat", den Eshchar Ben-Shitrit, erkläert, dass d'3D-Drucker an enger hollännescher Fabrick "bis zu 500 Tonne" Fleeschersatzproduiten aus planzlechen Ingrediente pro Mount hierstelle kéinten. D'Quantitéit, déi an de sozialen Netzwierker genannt gouf, berout warscheinlech op den Aussoen, déi och aus anere Medie stame kënnen.

Kee Verkaf a Brandenburg am Februar 2024

E puer vun de Messagen, déi an de sozialen Netzwierker verbreet goufen, behaapten och, dass "déi éischt Produite vun dëser Aart" och am Land Brandenburg "deemnächst" op de Maart kéimen, an zitéiere sougenannt "ëffentlech Medie" wéi "BB-Radio".

Dës Behaaptunge sinn net korrekt. "Eise Ministère huet aktuell keng Kenntnis vun dem Produktiounsprozess vun der Firma 'Redefine Meat', wéi en a Facebook-Bäiträg beschriwwe gëtt", huet e Spriecher vum Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz vum Land Brandenburg géintiwwer der AFP den 13. Februar 2024 dementéiert.

E Vertrieder vum private Radio fir Berlin a Brandenburg "BB Radio" huet der AFP den 12. Februar 2024 confirméiert, dass "d'Recherchen erginn hunn, dass am 'BB Radio' dozou keng Reklamm geschalt gouf", an dass et och keng aktuell Berichter doriwwer ginn hätt.

Am Mee 2023 hat de Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) eng Reportage diffuséiert, an där vu Fleesch aus engem 3D-Drucker bericht gouf. Et gouf awer ausdrécklech erwäänt, dass et sech ëm planzlech Produiten handelt.

D'EU gëtt reegelméisseg mat Feelinformatiounen an d'Viséier geholl, besonnesch zum Theema Ernärung, wéi zum Beispill an dësem AFP-Faktencheck. Wat syntheetescht Fleesch betrëfft, sou huet d'AFP nach e weideren Artikel verfaasst.

Dësen AFP-Artikel gouf vun RTL op Lëtzebuergesch iwwersat.