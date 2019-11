Den Artistegrupp "La Machine" huet den d'Draach fir d'Parad vum 1. November gebaut. D'Fest leeft vum 1. bis den 3. November. Fotoe vun AFP.

Et war um Moie vun Allerhellegen an um Bord vu mir steet bis op eemol eng grouss Figur... Eppes ewéi de Godzilla, wéi en Awunner vu Calais seet. 72 Tonne schwéier, 10 Meter héich... Den Draach vu Calais, nach ganz entschlof. E gesäit aus, wéi aus enger anerer Welt a wéi en du seng rout An opgemaach huet, ass et lassgaangen. E beweegt sech, breet seng riseg Fligel aus a späizt souguer Feier. Op sengem Réck sti Leit, déi den Draach manipuléieren a fir seng Geste verantwortlech sinn.

3 Deeg laang zitt den Dragon de Calais duerch d'Duerf, wou ee sech fir dëst d'Fest eng 300.000 Visiteuren erwaart. Kanner awer och Erwuessener waren e Freideg begeeschtert vum Draach an allem ronderëm. D'"Déier" huet sech mat 4 Kilometer an der Stonn weider beweegt an huet all déi begeeschter Spectateure matsechgezunn. Mam Smartphone an der Hand goufe méi wéi eng Foto oder Videoe gemaach.

Ganzer 27 Milliounen Euro u Steiergelder sinn an den Draach an dat ganzt Fest ronderëm gefloss. Zil ass mat dësem Fest nees méi Touristen a Visiteuren op Calais ze zéien. Och wann net jidderee mat dësen Ausgaben averstanen ass, war um Freideg den Echo op alle Fall mol Ganz positiv. Ëmmerhin goufe mat dëser Aktioun och 70 Aarbechtsplaze geschaf.

An, wat een net dierf vergiessen: der zimlech neier Legend no ass den Draach e Beschützer vu Calais. Beim Ausbau vum Hafen hunn d'Aarbechter en hellege Stee fonnt, deen dat nërdlecht Portal opgemaach huet. Aus dësem Portal kënnt eben den Draach vu Calais, deen eng éischte Kéier den 1. November 2019 op d'Äerd koum.