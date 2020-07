Viru knapp 80 Joer konnt een aus dëser irakescher Stad ouni Problem op Paräis, Berlin, Istanbul oder Venedeg mam Zuch fueren. Fotoe vun AFP.

Haut stinn op dëser fréierer dach grousser Gare a wichteger Verkéiersachs déi al Zich, viru sech hin ze raschten. D'Gare vu Mossul ass e Beweis fir d'Isolatioun vum Irak.

Vun der Gare vu Mossul koum een an den 1940 souwuel an d'Haaptstad Bagdad, wéi awer och op 72 verschidden national an international Destinatiounen.

Ma d'Restriktiounen, déi géint d'Land geholl goufen, de Regime vum Saddam Hussein, an de Krich géint den IS hunn hir Spueren hannerlooss. Viru ronn 10 Joer huet hei de leschten Zuch d'Gare verlooss. Mam Ënnergang vun der Gare ass et och der Stad méi schlecht gaangen. Et koume vill manner Wueren op Mossul, d'Awunner waren net méi esou mobil a méi schlecht un de Rescht vum Land ugebonnen an et koume vill manner Touristen an d'Stad. D'Gare war den ekonomesche Motor vun der Stad.

Am Krich mam Islamesche Stad huet d'Gare extrem gelidden, gouf bombardéiert an zerstéiert. Am Juni 2014 hat den IS d'Stad ageholl, bis 3 Joer méi spéit irakesch Truppen se nees befreit hunn.

Ma bis ewell feelt et um Wëllen an och un de Suen, fir déi eng Kéier esou grouss Gare, déi wichteg fir d'Stad an d'Regioun ass, nees zu hirem ale Glanz ze verhëllefen.