De Präis fir dat internationaalt Unicef-Bild vun dësem Joer geet un e Journalist vun der Noriichtenagence AFP.

Op der Foto vum griichesche Fotograf Angelos Tzortzinis ass ze gesinn, wéi Kanner versichen, aus Flüchtlingslager ze flüchten, dat vun de Flamen zerstéiert gëtt.

D'Opnam, déi op der Insel Moira entstanen ass, géing de Courage an d'Hëllefsbereetschaft vun de Kanner an Zäite vu gréisster Nout duerstellen. Eng "emouvant Momentopnam", sou Unicef an hirer Begrënnung, wisou de Choix op dës Foto gefall ass.

Vum Peter-Matthias Gaede vun Unicef Däitschland heescht et donieft, dass d'Joer 2020 fir vill Meedercher a Jongen op der Welt eng Eskalatioun vu Katastrophe mat sech bruecht hätt. D'Botschaft, déi vun de Biller ausgeet, déi 2020 beim Concours eragereecht goufen, wier kloer: "Mir mussen de Kanner hëllefen!"

Den zweete Präis goung un den indesche Fotograf Supratim Bhattacharjee fir seng Reportage iwwer Kanner, déi op de gréisste Kuel-Felder an Asien schaffen. Mam 3. Präis gouf den däitsch-russesche Fotograf Evgeny Makarov ausgezeechent fir seng Reportage aus enger brasilianescher Balletsschoul.

Dëst ass déi 21. Kéier, dass d'Unicef-Foto vum Joer gewielt gëtt. E Präisgeld gëtt et allerdéngs net fir d'Gewënner.

Ugangs September koum et op der griichescher Insel zu engem gréissere Brand. Camp Moira ass komplett a Flamen opgaangen, 12.000 Persounen hu missen evakuéiert ginn.