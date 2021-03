Mat enger riseger Klitoris nieft dem bekanntste "Phallus vu Paräis" hunn déi franséisch Aktivistinne "Klito-Gang" op sech opmierksam gemaach.

Am Kader vum Weltfraendag soll esou op de Mangel vu sexueller Opklärung vu ville Meedercher a Fraen opmierksam gemaach ginn.

"Penis a Klitoris ginn ënnerschiddlech behandelt", sou d'Kritik vun der Matgrënnerin Julia Pietri. Mat der opblosbarer Klitoris um Trocadero, géintiwwer vum Eiffeltuerm, soll op dëse sexuellen Analphabetismus hiweisen.

"Ee Véierel vun de Meedercher wëssen net, dass si eng Klitoris hunn", sou nach d'Pietri. "An 82% wëssen net, dass et sech ëm ee Schwellkierper handelt". Dowéinst misst an de Schoulen dréngend fir eng besser Opklärung gesuergt ginn.

Zil vun den Aktivistinnen wier awer och Meedercher a Frae besser viru sexueller Gewalt ze schützen.