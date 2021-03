Himmelsspektakel iwwer Island: Beim éischten Ausbroch zanter néng Joerhonnerten huet een islännesche Vulkan den Himmel Rout liichte gelooss.

Nodeems sech de Lavafloss schonn e Samschdeg ënner Reeschaueren lues ofgeschwächt huet, hu sech blo Gasen an Dampwolleken iwwert dem Vulkan Fagradalsfjall ronn 40 Kilometer vun der Haaptstad Reykjavik ausgebreet. E Sonndeg huet sech d'Situatioun, wéi et schéngt weider berouegt.

D'Lava huet sech bis ewell op engem Gebitt vun engem Quadratkilometer verdeelt, dat huet de Wiederdéngscht IMO matgedeelt. Net wäit ewech vum Vulkan ass dat bei Touriste beléiften Zil, déi geothermesch "Blo Lagun".

Well d'Gebitt ronderëm de Vulkanausbroch net bewunnt ass, besteet den Autoritéiten no keng Gefor fir d'Bevëlkerung. Den Dall wär den "idealen" Uert fir eng Eruptioun, sou de Geophysiker Magnus Tumi Gudmundsson vun der Islännescher Universitéit géintiwwer Journalisten. Hien huet den Dall mat enger "Buedbidde verglach, an déi d'Lava lues auslafe kann".

Island huet 32 aktiv Vulkansystemer, am Schnëtt kënnt et all 5 Joer zu engem Ausbroch. Am Abrëll 2010 hat d'Eruptioun vum méi klenge Vulkan Eyjafjallajökull ee Mount laang de Fluchverkéier an Europa zum Stëllstand bruecht. Iwwer 100.000 Flich goufen deemools gestrach, ronn 10 Millioune Leit souzen zum Deel deeglaang op Fluchhäfe fest.