Den 19. an 20. Oktober war nees d'Military Challenge an der Géigend vu Lëlz an Ënsber mat engem Circuit vu 17 Kilometer a 14 Hindernisser.

War um 19. Oktober nach de "Proloque", wou d'Startlëscht fir den Dag dono festgeluecht gouf, konnt sech um Donneschdeg d'Ekipp vum Institut Royal Militaire d'Education Physique de la Belgique duerchsetzen, dat no Epreuvë wéi dem Hells Bells, dem Hurt Locker oder engem Death Ride iwwer 110 Meter iwwert de Séi.

De Communiqué vun der Arméi

Military Challenge 2022

Communiqué par : état-major de l'arméeLes 19 et 20 octobre 2022, l'Armée luxembourgeoise organisa pour la neuvième fois un challenge militaire interarmées dans la région de Lultzhausen/Insenborn. Le circuit d'environ 17 kilomètres était composé de plus de 14 obstacles terrestres. Le parcours fut effectué par équipes de 4 personnes et la distance entre les obstacles dut être parcourue à pied.

132 sportifs et sportives s'étaient inscrits. Parmi les 34 équipes, 19 équipes de l'Armée luxembourgeoise, dont 5 membres du personnel civil, de la Police grand-ducale, de l'Administration des Douanes et accises, du Corps grand-ducal d'incendie et de secours et de la Direction de la défense, ainsi que des équipes d'unités allemandes, belges et française relevèrent le défi.

Au préalable, le prologue s'était tenu le 19 octobre à la Caserne Grand-Duc Jean. Cette compétition permit de déterminer les rangs de départ pour le lendemain.

Le lendemain matin le premier départ se fit à 8 heures, le dernier à 13 heures. Les noms des différents obstacles furent éloquents : Flying Dutchman, Spiderman, Rappel, Changing Zone EOD, Hurt Locker, Aid Man, Bullet Trap, Lumber Jack, River Bridge, Flying Dutchman 2, Trojan Horse, Hells Bells, Hang Over et Golgotha. Les épreuves étaient de taille : exécuter un death ride sur 110 m dans une altitude de 10 m au-dessus du lac, monter une échelle spéléo, faire une descente en rappel d'un pont, changer de tenue, transporter une bombe d'avion, évacuer un blessé, tirer à l'arc, scier des buches, braver un pont de brousse, simuler un abordage et lancer des grenades sur cibles, former une échelle humaine pour sonner la cloche et déplacer des troncs d'arbres préparés. Un programme pour les champions durs à cuire.



De retour à la Caserne, les résultats furent communiqués vers 19 heures dans une ambiance festive autour d'un bon barbecue.

Nos félicitations vont vers les gagnants : Institut Royal Militaire d'Education Physique de la Belgique

Nous tenons à remercier toutes les participantes et tous les participants pour leur endurance, leur esprit de sportives et de sportifs, ainsi que leur bonne humeur qu'ils ont partagé pendant les compétitions et les moments de convivialité.