D'Leit wiere sech mat de Protester géint eng méiglech fënneft Mandatszäit vum Abdelaziz Bouteflika.

An Algerien koum et an der Nuecht op e Méindeg op e neits zu Protester, nodeems de President Abdelaziz Bouteflika offiziell seng Kandidatur fir d'Presidentielle bekannt ginn huet. An der Haaptstad Algier an a weidere Stied sinn e puer Dausend Leit op d'Stroosse gaangen, fir géint des Kandidatur ze protestéieren. Schonn an de leschten Deeg haten Honnertdausende vu Leit a ganz Algerien géint eng fënneft Mandatszäit vum Abdelaziz Bouteflika demonstréiert.

Den 82 Joer ale Mann ass gesondheetlech ugeschloen. Hie soll sech den Ament zu Genève ophalen, fir medezinesch Traitementer. Eng ganz Partie Oppositiounspolitiker hunn annoncéiert, d'Walen ze boykottéieren, sollt de Bouteflika op en Neits kandidéieren. An engem Bréif huet den algeresche President seng Kandidatur offiziell confirméiert, awer och annoncéiert, sech spéider zeréckzezéien a Reformen ze entaméieren.