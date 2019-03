D'Zentrumspartei vum aktuelle Premierminister huet d'Majoritéit verluer an ass nach just zweetstäerkste Kraaft am Parlament.

Bei de Parlamentswalen an Estland konnte sech déi oppositionell Liberal duerchsetzen. Allerdéngs hunn d'Rietspopuliste staark zougeluecht. Déi liberal Reformpartei koum leschten offizielle Resultater no op bal 29% vun de Stëmmen a kann domat eng zukünfteg Koalitiounsregierung forméieren. D'Regierungskoalitioun vum Premierminister Jüri Ratas huet d'Majoritéit am Parlament verluer. Seng Zentrumspartei koum op 23% an domat op déi zweet Plaz. Déi rietspopulistesch Partei Ekre huet hiert Resultat mat 17,8% géintiwwer de leschte Wale verduebelt.