Dës Zuel kann awer nach an d'Luucht goen, well wéi d'Police aus dem Bundesstaat Alabama matdeelt, ginn aktuell nach eng Rei Leit vermësst.

Eng Serie vun Tornado huet am Südoste vun den USA op d'mannst 22 Mënschen d'Liewe kascht. Dat huet d'Police vum Bundesstaat Alabama offiziell bekannt ginn.

Et gëtt gefaart, dass d'Zuel vun den Affer nach weider klëmmt. Et ginn nämlech nach eng Partie Leit vermësst. Ënnert den Doudesaffer wieren och Kanner, heescht et vum Sheriff. Donieft goufen eng Rei Leit schwéier verwonnt. Nieft Alabama goufen och Regiounen am Nopeschstaat Georgia vun Tornadoe getraff. Si hate Wandvitesse vu bis zu 218 Kilometer an der Stonn drop. Rieds geet vun enger Dosen Tornadoen. De Schued ass grouss.

Den éischten Tornado soll en Duerchmiesser vu bal engem Kilometer gehat hunn. D'Awunner waren opgeruff ginn, sech a Kelleren oder am Rez-de-chaussée vu stabillen Haiser a Sécherheet ze bréngen. Iwwer 6.000 Stéit an Alabama hu kee Stroum. Am Nopeschstaat Georgia sinn 16.000 Stéit betraff.