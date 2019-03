No enger Hëtztwell kämpft Australien géint Bëschbränn.

Eleng am südaustralesche Bundesstaat Victoria waren e Méindeg ronn dausend Pompjeeën am Asaz, fir Bränn ze läschen. Op ville Plaze sinn d'Flamen ausser Kontroll geroden an dausende Leit missten hir Haiser verloossen.

Dat gréisste Feier war am Bunyip State Park, wou bis zum Méindeg ronn 6.000 Hektar Land verbrannt sinn. No Informatioune vun den Autoritéite goufe op d'mannst néng Gebaier, dorënner och Wunnhaiser, zerstéiert. Ausgeléist gouf d'Feier d'lescht Woch duerch Blëtzschléi.

An Australien kënnt den Ament de wäermsten, jeemools gemoossene Summer op en Enn. Op der Südhallefkugel fänkt elo den Hierscht un. An de Brandgebidder a Südaustralien sinn d'Temperaturen de Weekend awer nach emol op 40 Grad eropgaangen. E Méindeg war et dunn e bëssen méi kill. "Mir sinn awer nach net aus dem Schneider", seet de Chef vum Kriseschutz vu Victoria Andrew Crisp.