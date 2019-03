Fir ëmgerechent 7,9 Milliounen Euro hätt de fréiere Chef vu Renault sech aus dem Prisong fräikafen, ma de Parquet huet Appell dogéint ageluecht.

De fréiere Manager vu Renault an Nissan Carlos Ghosn bleift virleefeg an Untersuchungshaft. De japanesche Parquet war en Dënschdeg de Moien géint Decisioun vum Bezierksgeriicht zu Tokio an Appell gaangen, deemno de Ghosn op Kautioun sollt fräi kommen. D'Zomme vun der Kautioun louch bei ëmgerechent 7,9 Milliounen Euro.

De Mann souz a Japan an Untersuchungshaft. Hie war den 19. November zu Tokio wéinst Bedruch verhaft ginn. De Carlos Ghosn streit awer all Virwërf of. Wéini hien de Prozess gemaach kritt, steet nach net fest. Bis dohinner kéinten nach e puer Méint vergoen.