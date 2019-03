"Ech trieden net un, awer ech schaffe weiderhin, a setze mech fir dat an, wourunner ech gleewen", sou déi Demokratesch Politikerin an engem Interview.

Domat huet déi fréier Ausseministesch a fréier First Lady Rumeuren widdersprach, deemno si ee weideren Ulaf fir an d'Wäisst Haus kéint huelen, nodeems si bei de leschte Walen géint den Donald Trump verluer hat. Déi fréier Senateurin fir New York war 2008 an d'Course gaangen, war awer deemools dem Barack Obama ënnerleeën.

No hirer Defaite géint den Donald Trump bei de Presidentiellen 2016 hat d'Fra vum fréiere President Bill Clinton sech gréisstendeels aus der Ëffentlechkeet an der aktueller Politik zeréckgezunn.