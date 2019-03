Grond fir den Dout wieren Ënnerkillungen esou wéi e Mangel u Waasser a Liewensmëttel.

Dramatesch Nouvelle kommen aus Syrien, wou an de leschte Wochen 90 Mënschen op der Flucht virun den Affrontementer gestuerwe sinn. Déi Meescht vun hinne ware Kanner. Zwee vun dräi Affer wiere Kanner ënner fënnef Joer, hunn d'Vereenten Natioune bekannt ginn.

Als Doudesursaach ginn Ënnerkillung an ee Mangel u Waasser a Liewensmëttel genannt. Wéi et heescht, wieren d'Leit op der Flucht oder kuerz nodeems se a Flüchtlingslager ukoumen, gestuerwen. Truppen ënnert kurdescher Féierung ginn am Oste vu Syrien zanter Woche géint déi lescht Bastioun vun der Terrormiliz vum sougenannten Islamesche Staat vir. An tëscht si scho ronn 55.000 Leit geflücht, 90% dovu si Fraen a Kanner.