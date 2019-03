Däitsch Medie mellen den Dout vum fréieren FDP-Politiker a beruffe sech dobäi op den aktuelle Chef vun der Partei Christian Lindner.

De Klaus Kinkel war Ausseminister ënnert dem Altkanzler Helmut Kohl dat vun 1992 bis 1998. Tëscht 1993 an 1995 war hien och un der Spëtzt vun der FDP. Vun der Ausbildung hier war de Politiker Jurist a war vun 1979 bis 82 President vum Bundesnachrichtendienst. No senger Karriär an der Politik huet hien nees als Affekot geschafft.

Gebuer gouf de Klaus Kinkel de 17. Dezember 1936 zu Metzingen a Baden-Württemberg, gestuerwen ass hien de 5. Mäerz zu Rostock. Hien hat dräi Kanner, woubäi ee vu senge Meedercher bei engem Autosaccident ëm d'Liewe koum.

Den EU-Kommissiounspresident Jean Claude Juncker sot, den Doud vum Klaus Kinkel hätt hie schwéier getraff. Et wier e groussen Europäer an en däitschen Patriot gewiescht.

Mit Klaus Kinkel verliere ich einen guten Freund und einen Wegbegleiter in europäischen Fragen, mit dem ich in den essentiellen Fragen unseres europäischen Wirkens immer wieder zusammenfand. Uns verlässt ein deutscher Patriot und ein großer Europäer.https://t.co/ySjjVbRDm5 — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) March 5, 2019