Den aktuelle Premier Justin Trudeau soll d'Opklärung wéinst Bestiechung géint eng kanadesch Baufirma behënnert hunn.

Dem kanadesche Premier gëtt virgehäit, datt hie sech an d'Justiz vum Land agemëscht soll hunn, andeem hien eng Enquête géint déi kanadesch Baufirma SNC-Lavalin behënnert soll hunn. Der Firma gëtt virgehäit, datt si Vertrieder aus Libyen, zu Zäite vum Gaddafi, soll bestach hunn, fir gutt Opträg am Land ze kréien.

D'Amësche vum Trudeau an dës Affär entwéckelt sech zu enger Regierungskris, bei där scho verschidde Minister zeréckgetruede sinn. Jéngst war dëst d'Haushaltsministerin Jane Philpott, déi via Twitter matgedeelt huet, datt si d'Vertrauen an d'Regierung verluer huet. "Um Spill steet d'Onofhängegkeet an d'Integritéit vun eisem Justizsystem" esou d'Politikerin, déi hiert Récktrëttschreiwes via Twitter publizéiert huet.

Je dois toutefois respecter mes valeurs fondamentales, mes responsabilités en matière d’éthique et mes obligations constitutionnelles. Il y a un prix à payer pour agir selon ses principes, mais ce prix est encore plus élevé quand on choisit d’y renoncer. pic.twitter.com/wRTgcPRsqC — Jane Philpott (@janephilpott) March 5, 2019

Am Februar 2017 hat déi fréier kanadesch Justizministerin an fréier Member vum Parquet Jody Wilson-Raybould ausgesot, datt den Trudeau si ënner Drock gesat hätt, fir datt d'Affär ronderëm SNC-Lavalin net viru Geriicht soll kommen. Hien hätt si souguer indirekt menacéiert.

Si huet awer keen Afloss op d'Ermëttlunge geholl, gouf dunn un d'Spëtzt vum Veteraneministerium versat an ass dëst Joer am Februar zeréckgetrueden. Kuerz dono huet och de Beroder vum Justin Trudeau Gerry Butts säin Amt néiergeluecht.

De Regierungschef selwer weist d'Virwërf all zeréck, ma d'Oppositioun am kanadesche Parlament fuerdert elo de Récktrëtt vum Trudeau.