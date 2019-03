Wéi d'Bezierksgeriicht zu Tokio um Mëttwoch de Moie bekannt ginn huet, hätt de Ghosn eng Kautioun an Héicht vun enger Milliard Yen bezuelt.

Dat sinn ëmgerechent ronn 8 Milliounen Euro.

Domat konnt dee 64 Joer ale Manager no iwwer 3 Méint aus der Untersuchungshaft entlooss ginn. Ee Geriicht hat en Dënschdeg eng deementspriechend Demande vu sengem Affekot ugeholl. De Carlos Ghosn huet iwwerdeems acceptéiert, dass viru senger Hausdier eng Iwwerwaachungskamera installéiert gëtt. Hien duerf och säin Handy net fräi benotzen a just wärend der Woch am Büro vu sengem Affekot op de Computer. De Ghosn war den 19. November wéinst Verontreie vu Sue zu Tokio verhaft ginn.