Déi franséisch Justizministesch geet dobäi vun enger terroristescher Attack aus.

An engem vun de sécherste Prisongen a Frankräich, zu Condé-sur-Sarthe an der Normandie, huet um Dënschdeg een Islamist zwee Giischtercher mat engem Messer schwéier verwonnt. Wéi et heescht, hätt hien dobäi "Allah Akbar" geruff. Dono huet sech dee 27 Joer ale Prisonéier mat senger Frëndin an engem Zëmmer verschanzt. Wärend dem Asaz vun enger Unitéit vun Elite-Poliziste goufen déi zwou Persoune schlussendlech duerch Schëss blesséiert. Wéi et heescht, wier d'Fra kuerz drop gestuerwen. Si solle Stéchwaffe bei sech gehat hunn.

© AFP

Wéi franséisch Medie mellen, wier de Mann radikaliséiert gewiescht a wollt sech eegenen Aussoen no fir den Attentäter vu Stroossbuerg, de Chérif Chekatt revanchéieren. Déi franséisch Justizministesch Nicole Belloubet sot, dass keen Zweiwel géif bestoen, dass et sech bei der Attack ëm Terrorismus handelt. Dee Schëllege war am Joer 2015 wéinst dem Mord un engem 89 Joer ale Mann zu Montigny-lès-Metz am Departement Moselle zu enger 30 Joer laanger Prisongsstrof condamnéiert ginn. Eng zweete Kéier war hie veruerteelt ginn, nodeems hien aner Prisonéier opgeruff hat, déi islamistesch Terrorattack op de Bataclan zu Paräis ze widderhuelen.

© AFP

Well eng grouss Gefor vun him ausgoung, gouf hien doropshin an engem Prisong an der Normandie ënnerbruecht, deen ee vun de séchersten a Frankräich ass. Hei sinn den Ament 110 Persounen inhaftéiert. Bei der Attack um Dënschdeg gouf ee vun de Giischtercher uerg um Uewerkierper blesséiert, den aneren am Gesiicht an am Réck. Den Täter hat déi zwee Männer am Besuchszëmmer vum Prisong attackéiert. Bei der Waff soll et sech ëm ee Keramikmesser gehandelt hunn, dat an de Metalldetektere keen Alarm ausléist.



D'Mataarbechter an de franséische Prisongen protestéieren zanter laangem ëmmer nees fir méi Sécherheet a besser Aarbechtskonditiounen.

Streik an 18 Prisongen

An 18 Prisongen a Frankräich hunn d'Giischtercher e Mëttwoch manifestéiert. Si fuerdere méi Sécherheet a besser Aarbechtskonditiounen. Déi gréissten Demonstratioun gouf et zu Condé-sur-Sarthe an de Normandie, do wou en Dënschdeg en Islamist an engem Prisong zwee Giischtercher mat engem Messer uerg blesséiert huet. 130 Giischtercher hunn do den Zougang blockéiert a Paletten ugefaang