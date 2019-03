Bis haut hu schonn eng ganz Partie Astronautinne Baussenasätz gemaach. En Asaz, deen awer just vu Fraen duerchgefouert gouf, gouf et bis ewell nach net.

Fir d'éischte Kéier solle just Astronautinnen u engem Baussenasaz un der Internationaler Raumstatioun ISS bedeelegt sinn. Dat huet d'NASA bekannt ginn. D'Anne McClain an d'Christina Koch verloossen den 29. Mäerz d'Raumstatioun fir en Asaz baussen am Weltall. Wat si genee solle maachen, wëll d'NASA méi spéit bekannt ginn.