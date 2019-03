Direkt e puer schwéier Explosioune gouf et um Mëttwoch de Moien an der ostafghanescher Provënzhaaptstad Dschalalabad.

20 Zivilisten stierwen wéi sech zwee Terroristen an d'Luucht sprengen. 9 gi blesséiert. 3 weider Attentäter goufen vu Sécherheetsleit erschoss. Déi viséiert Firma schafft um Fluchhafen, op deem och amerikanesch Truppe stationéiert sinn.



D'Attack huet e puer Stonnen gedauert. Duerno hunn nach eng Partie weider Bomme missen entschäerft ginn.



D'Attentat gouf nach net revendiquéiert. An der Regioun si souwuel Taliban wéi och den IS aktiv.