Op der Uni zu Glasgow konnt d'Police e weidere Sprengsaz entschäerfen.

Nodeems zu London direkt e puer Bréifbommen entdeckt goufen, hält d'Angscht viru méiglech weidere Sprengsätz an der Post d'Briten an Otem. Ee suspekte Pak un der Uni vu Glasgow gouf vun der Police kontrolléiert gesprengt. Weider Tëschefäll am Parlament zu London, oder nach zu Edinburgh waren ee Feelalarm.

Déi schottesch Police huet e Mëttwoch den Owend bekannt ginn, dass et een Zesummenhang gëtt tëscht dem Fall zu Glasgow an de Päck, déi en Dënschdeg zu London fonnt gi waren. Dës goufen op zwee Fluchhäfen an op enger Gare entdeckt.

D'Anti-Terror-Police enquêtéiert. D'Spur féiert an Irland, well op den 3 Päck mat de Bommen dran, iresch Timberen drop waren.