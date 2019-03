Eng 200 Entreprise gouf vun den Hacker aus dem Iran an d'Viséier geholl.

Iranesch Hacker solle weltwäit Schued an Héicht vun Honnerte vu Milliounen Dollar provozéiert hunn. Dat schreift de Wall Street Journal. D'Hacker hätten an de leschten zwee Joer ronn 200 Entreprisen an d'Viséier geholl. D'Zeitung berifft sech op eng Enquête vu Microsoft-Experten.

Deemno wieren ënnert anerem Pëtrol- a Gaskonzerner attackéiert ginn, souwéi international Konzerner an Däitschland, Groussbritannien, den USA a Saudi-Arabien. Dobäi hätten d'Hacker confidentiel Donnéeë geklaut an Date vu Computerreseaue geläscht, sou de Wall Street Journal weider. D'Experte vu Microsoft maachen en Hackergrupp aus dem Iran fir dës Cyberattacke responsabel.