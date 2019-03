Bal fënnef Joer no der islamistescher Attack op de Jüddesche Musée zu Bréissel, sinn den Haaptverdächtegen an ee Matugeklote fir schëlleg gesprach ginn.

D'Geriicht an der belscher Haaptstad huet et als erwise gesinn, dass den 33 Joer ale Fransous Medhi Nemmouche de 14. Mee 2014 véier Mënschen am Musée erschoss huet. E weideren Ugeklote, den 30 Joer ale Fransous Nacer Bendrer, gouf wéinst Bäihëllef schëlleg geschwat. Hie soll d'Waffe fir d'Attentat geliwwert hunn. Béid Männer hunn am Abrëll 2014 eng sëlleche Kéiere mateneen telefonéiert.

Dem Nemmouche muss mat liewenslaange Prisong rechnen, d'Uerteel soll an de kommenden Deeg annoncéiert ginn.

D'Attack war déi éischt mat Relatioun zu der Terrormiliz IS an Europa. Deemools koumen eng Touristekoppel aus Israel, eng Fra aus Frankräich an ee Belsch em d'Liewen. Den Haaptbeschëllegte war 6 Deeg no der Dot zu Marseille, am Besëtz vun den Dotwaffen, festgeholl ginn. Am Ganze goufen 23 Beweisstécker sécher gestallt, dorënner eng Jackette mat Réckstänn vu Schéisspolver.