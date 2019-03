An engem tragesche Verkéiersaccident a Mexiko koumen op d'mannst 25 Mënschen ëm d'Liewen. 29 si blesséiert ginn, melle mexikanesch Medien.

Bei den Affer soll et sech ëm Migranten aus Mëttelamerika handelen, déi op engem klenge Camion matgefuer sinn. D'Gefier koum vun der Strooss of. No Donnéeë vu lokale Medien, hat de Chauffer d'Kontroll iwwert de Camion verluer. Wéi vill Migranten um Camion souzen ass net gewosst.