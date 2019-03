D'Police huet am Kader vun den Ermëttlunge sechs Persounen festgeholl.

Grausam Zeenen hu sech an engem private Fleegeheem a Spuenien ofgespillt. Sechs Persoune goufen ënnert dem Verdacht festgeholl, eeler Leit ëm am Ganzen iwwer 1,8 Milliounen Euro bedrunn ze hunn. Dat huet d'Police bekannt ginn, déi d'Fleegeheem mat engem Horrorhaus verglach huet.

Een däitsche Pensionär an eng eeler Fra aus Holland konnte befreit ginn. An dësem Haus an Andalusien solle Pensionären, virun allem Auslänner, ënnert anerem agespaart an ënner Droge gesat gi sinn. D'Leit wiere mësshandelt a just iwwert eng Sonde ernäert ginn, sou d'Police.