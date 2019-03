Béid Männer kruten de selwechte Pensiounsusproch zougestanen, wéi dat fir heterosexuell Koppelen och de Fall ass.

No engem joerzéngtelaange juristesche Sträit ass dat éischt Homo-Bestietnis an den USA definitiv unerkannt ginn. Den amerikanesche Sender NBC News huet um Donneschdeg gemellt, dass de Michael an den Jack McConnell rezent hiren Usprooch op eng Rent accordéiert kruten, wéi dat och bei anere Koppelen, déi scho laang matenee bestuet sinn, de Fall ass.

Déi zoustänneg Autoritéiten hunn deemno confirméiert, dass déi zwee Männer vun haut 77 Joer, déi selwecht Uspréch hunn, wéi soss eng Koppel, déi zanter 48 Joer bestuet ass. Hiert Bestietnis gëllt als dat éischt offiziellt Homo-Bestietnis an den USA a méiglecherweis souguer weltwäit. Déi zwee Männer haten nämlech am Joer 1971 vun engem Vide Juridique am Bundesstaat Minnesota profitéiert, fir sech ze bestueden. Eréischt d'lescht Joer hat ee Riichter confirméiert, dass Bestietnis legal wier.