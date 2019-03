Domadder ass d'Geriicht awer wäit ënnert de Fuerderunge vum Justizminister an dem Spezialenquêteur Robert Mueller bliwwen.

De fréiere Chef vum US-President Trump sengem Walkampfteam Paul Manafort ass zu knapp véier Joer Prisong veruerteelt ginn. Dat huet en Donneschdeg ee Gericht zu Alexandria am US-Bundesstaat Virginia decidéiert. De Mann war wéinst Steier- a Bankebedruch ugeklot.

D'Strof läit domat däitlech ënnert der Recommandatioun vum amerikanesche Justizministère an dem Spezialenquêteur an der sougenannter Russland-Affär Robert Mueller. Dës haten eng Prisongsstrof vun tëscht 19 a 24 Joer gefuerdert. De Paul Manafort war am August schëlleg gesprach ginn.

Et war déi éischt Veruerteelung am Kontext vum Robert Mueller sengen Enquêten. Am Prozess goung et awer net ëm Virwërf, wat seng Aktivitéiten als fréiere Walkampfmanager uginn. Mä de fréiere Lobbyist gouf villméi dofir schëlleg gesprach, Recetten a Milliounenhéicht, déi hie krut huet, fir seng Beroderroll fir Politiker an der Ukrain, déi Russland no stinn, vertuscht ze hunn.