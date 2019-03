Zommen a Milliardenhéicht, soll eng russesch Bank, iwwer europäesch Banke wäissgewäsch hunn.

Wéi Medie mellen, wieren eng ganz Partie Nimm vun europäesche Banken an dem Kontext genannt ginn. Déi russesch Bank "Troika Dialog" soll dëse Reseau u Wäisswäsche vu Suen opgebaut hunn. Dat mellt den Organized Crime and Corruption Reporting Project. Rieds geet vu Steierflucht a Wäisswäsche vu Suen a Milliardenhéicht.

Tëscht 2006 an 2013 sollen iwwert een Netzwierk bal fënnef Milliarden Dollar aus Russland erausbruecht gi sinn. En Deel dovu soll aus kriminelle Geschäfter stamen. Wéi et heescht, wier et de Cliente vun Troika Dialog, iwwert ee komplexe Reseau aus 75 Duechtergesellschaften, erméiglecht gi sinn, mat hire Suen, déi wäissgewäsch goufen, ganz legal Yachten oder Bijouen ze kafen.

Et soll sech bei de Clienten dacks ëm Membere vun der russescher High Society handelen. Et sollen och Konten am Euro-Raum benotzt gi sinn. Genannt ginn ënnert anerem d'Commerzbank, Deutsche Bank, déi éisträichesch Raiffeisebank, déi finnesch Nordea, de franséische Crédit Agricole, souwéi d'ING an ABN AMRO aus Holland.