An Algerien ware zéngdausende Mënschen op der Strooss,fir géint eng fënneft Presidentschaft vum Abdelaziz Bouteflika ze protestéieren.

Den 82 Joer ale Bouteflika, deen aktuell an engem Spidol ze Genf traitéiert gëtt, ass zanter quasi 20 Joer Leader am nordafrikanesche Land. De Widderstand géint hie wiisst, ëmsou méi well de Chômage an d’Logementspräisser héich sinn.

Korrespondente vun der Agence France Presse no waren e Freideg nach méi Leit an der Haaptstad Alger op der Strooss wéi d’Weekender virdrun. Dat selwecht gëllt fir Oran a Constantine.

Bis ewell waren d’Manifestatiounen éischter friddlech, trotz Groussasaz vu Sécherheetskräft. De Bouteflika huet allerdéngs an engem Bréif déi algeresch Bevëlkerung gewarnt, d’Manifestatioune kéinten d’Land destabiliséieren. Donieft huet hie vun interner an externer „Infiltratioune“ geschwat.