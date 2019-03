D’Gilets jaunes hu fir dëse Weekend op e leschten groussen „Akt“ opgeruff.

Mam Enn vum groussen Debat, deen de franséische President Emmanuel Macron, bis de 15. Mäerz ugesat hat, wëll d'Beweegung vun de Gilets jaunes e Samschdeg een decisiven Akt markéieren. Et soll dofir nach emol massiv op de franséische Stroosse manifestéiert ginn, déi 17. Kéier an der Suitte a vläicht och fir déi leschte Kéier. Hat de Mouvement de 17. November nach 282.000 Supporter, waren et d'lescht Woch offiziellen Zuelen no, nëmme nach 39.000 Demonstranten landeswäit, déi op d'Strooss goungen.

Och e Sonndeg soll weider demonstréiert ginn. De groussen Debat, deen de Macron an d'Liewe geruff hat, soll e Freideg op en Enn kommen. Vill Gilets jaunes halen deen awer fir een Oflenkungsmanöver.