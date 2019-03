Déi jonk Fra vu London Shamima Begum, déi dem IS a Syrien bäigetruede war, huet hire Puppelche un de Suitte vun enger Longenentzündung verluer.

Dat huet BBC e Samschdeg de Moien gemellt. D’Shamima Begum, déi aktuell an engem Lager a Syrien ass, huet fir grouss a ganz kontrovers Diskussiounen a Groussbritannien gesuergt, well si gär mat hirem Bëbee wollt zeréck op d’Insel goen. Si krut awer hir britesch Nationalitéit oferkannt.

Déi britesch Regierung huet an engem Statement e Samschdeg de Moien deklaréiert, datt den Dout vun egal wéi engem Puppelchen tragesch an haart fir d’Famill ass. Et hätt een awer ëmmer ofgeroden a Syrien ze reesen. Et géing een och alles maachen, fir ze verhënneren, datt Leit an den Terrorismus abezu ginn.

D'Shamima Begum war viru 4 Joer, am Alter vu 15 Joer, zesumme mat 2 Schoulfrëndinnen géint de Wëlle vun hirer Famill a Syren ausgereest, fir sech der Dschihadistemiliz Islamesche Staat unzeschléissen. Zwee Kanner huet si am Syren-Konflikt scho verluer un de Suitte vu Krankheet an Ënnerernärung. Viru Kuerzem war si aus der leschter Dschihadiste-Bastioun an e Flüchtlingslager geflücht.