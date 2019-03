Wéi d'Regierung ëm de President Maduro matgedeelt huet, wieren duerch eng Attack op ee Waasserkraaftwierk 80 Prozent vum Stroum am Land ausgefall.

Caracas mécht d'USA fir de Virfall responsabel. Besonnesch schlëmm ass d'Situatioun an de Spideeler, wou d'Stroumgeneratoren just an den Asaz kommen, wann et eng Urgence gëtt.

Iwwerdeems ginn d'Leit och am Däischtere géint de Maduro op d'Strooss.