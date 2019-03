Deels ass d'Situatioun am nordafrikanesche Land bei de Protestaktiounen eskaléiert.

Et war déi bis ewell gréisst Protestaktioun géint den Algeresche President Bouteflika. E Freideg de ganzen Dag iwwer, ass d'Aktioun friddlech verlaf. Ma Owes, wou dat Ganzt am Fong scho sollt eriwwer sinn, gouf plazeweis nach randaléiert. E Samschdeg gouf du bekannt, dass dobäi méi wéi 200 Leit blesséiert goufen.

D'Manifestante goufe mat Tréinegas a Gummismunitioun beschoss. Eng 100 Zivilisten a méi wéi 100 Poliziste goufen dobäi blesséiert.

Fir d'Situatioun ze berouege huet den Educatiounsministère haut iwwerraschend decidéiert, dass d'Fréijoersvakanz vun der op bal véier Woche verlängert gëtt an e Sonndeg ufänkt. Besonnesch an den Unie gouf et an der Lescht ëmmer erëm Protestaktiounen.