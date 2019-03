Bedéngt duerch déi massiv Stroumpannen huet d'Nationalversammlung um Méindeg wëlles den Noutstand auszeruffen, fir international Hëllef ze erméiglechen.

D'Land sëtzt elo schonn zanter e puer Deeg quasi am Däischteren.

D'Parlament zu Caracas, dat vun der Oppositioun kontrolléiert gëtt, kënnt um Méindeg fir eng Drénglechkeetssëtzung beieneen. De selwer ernannten Interimspresident Juan Guaidó setzt op Hëllef aus Däitschland a Japan. Hien huet e Sonndeg op Twitter bekannt ginn, dass et Gespréicher mat dësen zwee Länner géif ginn. Si wiere bereet Venezuela ze hëllefen, fir eng Léisung vun der Kris ze fannen. E bësse méi spéit huet et geheescht, et wier méiglech gewiescht ee Plang auszeschaffen, fir dass d'Vollek net méi laang misst am Däischtere sëtzen.