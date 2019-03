Den 11. Mäerz virun 10 Joer, war Winnenden, eng kleng Stad ronn 20km nordëstlech vu Stuttgart, net ville Leit e Begrëff. Dat sollt sech 2009 änneren.

Den 11. Mäerz 2009 um 10.03 Auer krut déi lokal Police en 1. Noutruff eran. Net laang dono ware 15 Leit dout.

AUDIO: 10 Joer nom Amoklaf vu Winnenden / Reportage Eric Ewald

Sengerzäit war e fréiere Schüler an d'“Albertville-Realschule“ eragaangen an hat mam Papp senger Pistoul ronderëm sech geschoss: 8 Schülerinnen, ee Schüler an 3 Léierinne sinn an hirem Klassesall gestuerwen. Dono war de 17 Joer jonke Mann ugaangen, ma op senger Flucht huet hien nach 3 weider Persounen erschoss, ier hien d'Waff op sech selwer geriicht huet.

E Méindeg de Moie gouf an enger Gedenkfeier un dësen zweetschlëmmsten Amoklaf an der däitscher Geschicht - no deem vun Erfurt am Abrëll 2002 mat 16 Doudegen - an un d'Affer dovun erënnert. Um 9.33 Auer hunn zu Winnenden all d'Kiercheklacke gelaut, sou wéi déi Jore virdrun, dee Moment, an deem eben den 1. Telefon bei der Police agoung. Net wäit vun der Schoul ewech goufen e Méindeg d'Nimm vun den Doudesaffer an hiren Alter virgelies. Déi Meescht hate 15 oder 16 Joer. Dono goufe Masse gehalen.

© AFP

D'Dot huet ronderëm hiren 10. Joresdag nees Diskussiounen iwwer e Verschäerfe vum Wafferecht lassgetrëppelt. Virun allem déi Gréng an d'Policegewerkschaft fuerderen dat. An den Ae vun enger grénger Deputéiert hätt déi däitsch Regierung och 10 Joer nom Amoklaf vu Winnenden nach net déi néideg Konsequenzen dorausser gezunn an de private Besëtz vu Waffen nach net méi streng reglementéiert. Fir de Vize-President vun der Policegewerkschaft géifen d'Affer vun deem Amoklaf dofir stoen, dass Gewalt a Waffe keng Léisung fir Problemer sinn. Et bräicht ee méi e strengt Wafferecht, fir dass Waffen net an déi falsch Hänn geroden.

Fir d'Affer vu Winnenden kënnt dës Debatt, ouni Léisung bis ewell, ee Joerzéngt ze spéit.