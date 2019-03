Den algeresche President Abdelaziz Bouteflika trëtt no wochelaange Protester net fir eng 5. Amtszäit un.

D'Presidentewal, déi fir den 18. Abrëll geplangt war, gëtt verréckelt, deelt d'Präsidialamt mat. An Algerien gouf et wochelaang Protester géint de Bouteflika, wou honnertdausende Leit op d'Stroosse gaange sinn. De Bouteflika war zanter 20 Joer am Amt.